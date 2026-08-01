Что ж, наконец-то мы узнали правду о природе коронавируса.

Администрация Белого дома опубликовала отдельную страницу, посвященную происхождению коронавируса. Там прямо и без каких-либо осторожных формулировок утверждается, что COVID-19 возник в результате утечки из лаборатории. Основанием для этих утверждений послужили выводы специального подкомитета Палаты представителей Конгресса США по пандемии коронавируса.

Аргументация основана на следующих позициях:

Первая заключается в том, что вирус обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов. Вторая сводится к тому, что все зафиксированные случаи заболевания происходят от единого возбудителя, и это принципиально отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих пандемий. Третья напоминает, что именно Ухань является местом расположения ведущей китайской лаборатории по исследованию атипичной пневмонии, которая имеет многолетний опыт подобных работ. Четвертая опирается на сообщение о том, что у исследователей Уханьского института вирусологии осенью 2019 года появились симптомы, похожие на ковидные, причем это произошло за несколько месяцев до того, как COVID-19 обнаружили на продовольственном рынке. Пятая версия носит скорее риторический характер, ведь авторы доказывают, что по всем меркам науки доказательства естественного происхождения уже должны были появиться, но этого так и не произошло.

Отдельный раздел посвящен деньгам и ответственности. В нем речь идет о корпорации EcoHealth Alliance под руководством доктора Питера Дашака, которая использовала средства американских налогоплательщиков для поддержки исследований по модификации вирусов в Ухане. После того, как были выявлены нарушения условий гранта Национальных институтов здравоохранения, Министерство здравоохранения и социальных служб США приостановило финансирование и начало процедуру отзыва гранта. Министерство юстиции в свою очередь открыло расследование в отношении деятельности EcoHealth в период пандемии.

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Следует помнить об одном важном обстоятельстве. Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно происхождения вируса, а разведывательные агентства США разошлись в своих оценках и формулируют их преимущественно с низким уровнем уверенности.

Поэтому страница Белого дома представляет собой прежде всего политическую позицию администрации, а не окончательно доказанный факт. Но сама постановка вопроса уже изменила рамки публичной дискуссии, и это не менее важно, чем поиск истины.

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