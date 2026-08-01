Виноваты китайцы: США официально объяснили, откуда взялся коронавирус
Администрация Белого дома опубликовала отчет, в котором излагает свою официальную позицию относительно происхождения коронавируса. Во всем обвиняют китайскую биолабораторию в Ухане, но блогер Виктор Таран отмечает, что в научных и разведывательных кругах единого мнения по этому поводу пока нет. Поэтому заявление США — это скорее политика, чем окончательное доказательство.
Что ж, наконец-то мы узнали правду о природе коронавируса.
Администрация Белого дома опубликовала отдельную страницу, посвященную происхождению коронавируса. Там прямо и без каких-либо осторожных формулировок утверждается, что COVID-19 возник в результате утечки из лаборатории. Основанием для этих утверждений послужили выводы специального подкомитета Палаты представителей Конгресса США по пандемии коронавируса.
Аргументация основана на следующих позициях:
- Первая заключается в том, что вирус обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов.
- Вторая сводится к тому, что все зафиксированные случаи заболевания происходят от единого возбудителя, и это принципиально отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих пандемий.
- Третья напоминает, что именно Ухань является местом расположения ведущей китайской лаборатории по исследованию атипичной пневмонии, которая имеет многолетний опыт подобных работ.
- Четвертая опирается на сообщение о том, что у исследователей Уханьского института вирусологии осенью 2019 года появились симптомы, похожие на ковидные, причем это произошло за несколько месяцев до того, как COVID-19 обнаружили на продовольственном рынке.
- Пятая версия носит скорее риторический характер, ведь авторы доказывают, что по всем меркам науки доказательства естественного происхождения уже должны были появиться, но этого так и не произошло.
Отдельный раздел посвящен деньгам и ответственности. В нем речь идет о корпорации EcoHealth Alliance под руководством доктора Питера Дашака, которая использовала средства американских налогоплательщиков для поддержки исследований по модификации вирусов в Ухане. После того, как были выявлены нарушения условий гранта Национальных институтов здравоохранения, Министерство здравоохранения и социальных служб США приостановило финансирование и начало процедуру отзыва гранта. Министерство юстиции в свою очередь открыло расследование в отношении деятельности EcoHealth в период пандемии.
Следует помнить об одном важном обстоятельстве. Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно происхождения вируса, а разведывательные агентства США разошлись в своих оценках и формулируют их преимущественно с низким уровнем уверенности.
Поэтому страница Белого дома представляет собой прежде всего политическую позицию администрации, а не окончательно доказанный факт. Но сама постановка вопроса уже изменила рамки публичной дискуссии, и это не менее важно, чем поиск истины.
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