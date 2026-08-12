"За" — в основном мужчины: что на самом деле стоит за петицией о мобилизации женщин без детей

В Украине продолжается мобилизация, и в соцсетях активно обсуждают петицию, появившуюся на сайте Кабмина. Автор предлагает мобилизовать женщин, не имеющих детей. Эксперты уже объяснили, когда женщин начнут призывать в армию.

Петиция на сайте Кабмина набрала 259 голосов из необходимых 25 тысяч. А "ТСН" выяснило, что из 259 подписавшихся большинство составляли мужчины — тогда за неё проголосовали 191 мужчина и 68 женщин. И пока в соцсетях интересовались тем, при каких условиях в Украине возможна мобилизация женщин, эксперты дали разъяснения.

На момент публикации новости за петицию было 365 голосов из 25 тысяч, поэтому соотношение могло измениться.

"Женщин могут начать мобилизовывать тогда, когда у нас закончатся мужчины. Это если говорить кратко. Если же говорить подробнее — то когда у нас закончатся мужчины призывного возраста — от 25 до 60 лет, а затем от 18 до 60, если закончатся те, у кого есть бронь и кто является "вечными студентами", — пояснил военный аналитик Иван Тимочко.

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По его оценкам, мужчин разных категорий — миллионы. А вопрос мобилизации женщин носит скорее политический, чем практический характер. Впрочем, каждый украинец должен владеть навыками обращения с оружием.

"Эту тему нужно обсуждать именно с целью разъяснения обществу: прежде всего, у нас продолжается мобилизация мужчин. Далеко не всех категорий. Но все слои населения, независимо от пола, нужно готовить и обучать в максимально возможной степени. Человек должен обладать навыками обращения с оружием, знать, как действовать в случае ранений; женщины и мужчины должны знать, как действовать и организовываться в случае появления диверсионно-разведывательных групп. То есть в нынешних условиях необходимо обеспечить общую подготовку населения", — говорит Иван Тимочко.

Тимочко предположил, что Россия и в дальнейшем будет вести гибридную войну против Украины. Поэтому в армии служат и женщины, и мужчины.

"Сейчас идет такая война, где акцент делается на интеллекте. У нас не та война, когда решающей была только физическая сила. Многие женщины служат в украинской армии на совершенно разных должностях и имеют разные звания. Есть женщины-штурмовики, есть женщины-генералы. Женщины служат в медицинских подразделениях, есть и в десантных. Практика показала, что женщины, где бы они ни занимали должности, работают эффективно", — говорит Иван Тимочко.

Подводя итог, он добавил, что петицию о необходимости мобилизации женщин он лично считает попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

"Это одна из гибридных акций. Просто сейчас петиции используются как средство манипуляции для расшатывания общества. Петиции пишут десятками. Предлагают, например, вступить во взаимодействие с инопланетянами. Я говорю это без преувеличений", — уточнил Иван Тимочко.

Выезд за границу в 2026 году — кого из женщин это коснется

Недавние изменения в правилах выезда не затронули остальные положения пункта 57 постановления Кабмина, поэтому свободное пересечение границы по-прежнему разрешено далеко не всем гражданкам. Для военнослужащих правила выезда прописаны в пункте 2.15, который остался без изменений, поэтому для украинских защитниц действуют такие же строгие ограничения, как и для мужчин из ВСУ.

Военнослужащие женского пола могут покидать пределы страны только в служебную командировку, на лечение или в отпуск, и в каждом случае обязательно требуется официальное разрешение руководства воинской части.

Однако стоит отметить, что ограничения на выезд из Украины касаются не только женщин, проходящих военную службу. Пограничники проверяют документы и сверяют данные всех граждан с базами правоохранительных органов. Женщина не сможет пересечь границу, если в отношении неё действует соответствующий судебный запрет, что обычно происходит в случаях, когда лицо находится в розыске или подозревается в совершении уголовного преступления.

Кроме того, в пересечении государственной границы будет отказано в случае наличия открытых исполнительных производств в отношении женщины. Ограничения на выезд обычно налагаются из-за значительных задолженностей по выплате алиментов, задолженности за коммунальные услуги или уклонения от исполнения других судебных решений. В таких ситуациях пограничная служба действует одинаково в отношении всех граждан.

Четвертой группой женщин, которые могут столкнуться с трудностями на границе, являются обладательницы загранпаспортов с истекшим сроком действия. Пограничники имеют право отказать в пропуске, даже если до истечения срока действия документа остаётся всего несколько месяцев, поэтому его следует обновлять заранее.

Издание "Фокус" писало о том, какой резонанс вызвала петиция о мобилизации женщин без детей.

Ранее в Украине была зарегистрирована петиция, в которой предлагается отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других представителей шоу-бизнеса. Автор обращения считает, что профессия, популярность или работа в сфере культуры не должны сами по себе служить основанием для освобождения от мобилизации.