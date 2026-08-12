"За" здебільшого чоловіки: що насправді стоїть за петицією про мобілізацію жінок без дітей

В Україні триває мобілізація і в соцмережах палко обговорюють петицію, яка з'явилася на сайті Кабміну. Автор пропонує мобілізовувати жінок, які не мають дітей. Експерти вже пояснили, коли жінок почнуть призивати у військо.

Петиція на сайті Кабміну набрала 259 голосів з необхідних 25 тисяч. А "ТСН" з'ясував, що з 259 підписантів більшість була чоловіками — тоді за неї проголосували 191 чоловік та 68 жінок. І поки соцмережах цікавились тим, за яких умов в Україні можлива мобілізація жінок, експерти надали пояснення.

На момент публікації новини за петицію було 365 голоси з 25 тисяч, тому співвідношення могло змінитись.

"Жінок можуть почати мобілізовувати тоді, коли у нас закінчаться чоловіки. Це якщо коротко казати. Якщо більш глибше — то коли у нас закінчаться чоловіки призовного віку — від 25 до 60, а потім від 18 до 60, якщо закінчаться ті, у кого є бронь і хто є "вічними студентами", — пояснив військовий аналітик Іван Тимочко.

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За його оцінками, чоловіків різних категорій — мільйони. А питання мобілізації жінок більш політичне, ніж практичне. Втім кожен українець має мати навички поводження зі зброєю.

"Цю тему треба обговорювати саме з метою роз'яснення суспільству: перш за все у нас триває мобілізація чоловіків. Далеко не всіх категорій. Але всі верстви населення незалежно від статі треба готовити, вчити максимально. Людина має мати навички поводження зі зброєю, як діяти у разі поранень, жінки та чоловіки мають знати, як діяти організовуватись у разі появи ДРГ. Тобто загальна навченість населення у нинішніх умовах має бути", — каже Іван Тимочко.

Тимочко припустив, що Росія і надалі буде діяти у війні проти України гібридно. Тому у війську служать і жінки, і чоловіки.

"Зараз така війна, де акцент на інтелекті. У нас не така війна, коли вирішувала тільки фізична сила. Багато жінок служать в українській армії на абсолютно різних посадах та мають різні звання. Є жінки-штурмовики, є жінки-генерали. Жінки є в медичних підрозділах, є в десантних. Практика показала, що жінки, там, де вони займають посади, вони є ефективними", — каже Іван Тимочко.

Резюмуючи, він додав, що петицію про необхідність мобілізовувати жінок він особисто вважає спробою розхитати ситуацію в країні.

"Це одна з гібридних акцій. Просто зараз петиції використовуються як маніпулятивний спосіб для розхитування суспільства. Петиції пишуть десятками. Пропонують, наприклад, вступити у взаємодію з іншопланетянами. Це я кажу без перебільшень", — уточнив Іван Тимочко.

Виїзд за кордон в 2026 році – кого з жінок це торкнеться

Нещодавні оновлення норм щодо правил виїзду не зачепили інші положення 57 постанови Кабміна, тому вільний перетин кордону досі дозволений далеко не всім громадянкам. Для військовослужбовець правила виїзду прописані в пункті 2.15, який залишився без змін, тому для українських захисниць діють такі ж суворі обмеження, як і для чоловіків із ЗСУ.

Покинути межі країни військовослужбовиці можуть лише у службове відрядження, на лікування або у відпустку, і в кожному випадку обов'язково потрібен офіційний дозвіл від керівництва військової частини.

Але варто зауважити, що обмеження на виїзд з України не лише жінок, які проходять військову службу. Прикордонники перевіряють документи і звіряють дані всіх громадян із базами правоохоронних органів. Жінка не зможе перетнути кордон, якщо стосовно неї діє відповідна судова заборона, що зазвичай трапляється у випадках перебування особи в розшуку або наявності підозри у скоєнні кримінального правопорушення.

Крім того, у перетині державного кордону відмовлять у разі наявності відкритих виконавчих проваджень щодо жінки. Обмеження на виїзд зазвичай накладають через значні борги зі сплати аліментів, заборгованість за комунальні послуги чи ухилення від виконання інших судових рішень. У таких ситуаціях прикордонна служба діє однаково щодо всіх громадян.

Четвертою групою жінок, які можуть зіткнутися з труднощами на кордоні, є власниці закордонних паспортів із закінченим терміном дії. Прикордонники мають право відмовити у пропуску, навіть якщо до завершення дії документа залишається всього кілька місяців, тому варто оновлювати його завчасно.

Фокус писав про те, який розголос набула петиція про мобілізацію жінок без дітей.

Раніше в Україні зареєстрували петицію, у якій пропонують скасувати бронювання від мобілізації для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших представників шоубізнесу. Автор звернення вважає, що професія, популярність або робота у сфері культури не повинні самі по собі бути підставою для бронювання.