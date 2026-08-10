Жінок без дітей пропонують зобов'язати проходити військову службу: зареєстрували петицію

На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію, у якій пропонують поширити військовий обов’язок на працездатних жінок без дітей. Автор звернення вважає, що це дозволить збільшити мобілізаційний ресурс.

Про це стало відомо з тексту петиції №41/010515-26еп на сайті уряду.

У петиції пропонують залишити винятки для жінок, які мають медичні чи інші законні підстави для відстрочки.

Автор петиції зазначає, що понад чотири роки українські чоловіки несуть основний тягар війни. На його думку, військовий обов’язок для працездатних жінок без дітей дозволить більш рівномірно розподілити обов’язки із захисту держави.

Текст петиції Фото: Скриншот

Водночас у петиції пропонують зберегти особливий захист для жінок, які виховують дітей. Автор вважає, що вони виконують важливу роль у народженні та вихованні майбутнього України.

“Таке рішення сприятиме більш справедливому розподілу обов’язків із захисту держави, дозволить збільшити мобілізаційний ресурс”, — йдеться у петиції.

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Петицію зареєстрували 10 серпня. Збір підписів триватиме 92 дні, а для розгляду звернення потрібно 25 тисяч підписів.

Раніше в Україні зареєстрували петицію, у якій пропонують скасувати бронювання від мобілізації для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших представників шоубізнесу. Автор звернення вважає, що професія, популярність або робота у сфері культури не повинні самі по собі бути підставою для бронювання.

Також на сайті Кабінету Міністрів України з’явилася петиція щодо зміни порядку мобілізації заброньованих громадян. Її авторка пропонує насамперед призивати людей із військовим досвідом та тих, хто вже складав військову присягу. Водночас вона закликає зберегти відстрочку для батьків неповнолітніх дітей.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова раніше заявляла, що близько 7% мобілізованих українців мають законне право на відстрочку, але через помилки під час призову все одно потрапляють до війська. За її словами, такі ситуації додатково навантажують систему та спричиняють значні фінансові витрати.