Бронювання артистів: співакам, акторам і ведучим пропонують скасувати захист від мобілізації

В Україні зареєстрували петицію із закликом скасувати бронювання для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших працівників шоубізнесу.

Про це йдеться у тексті петиції №41/010470-26еп на сайті Кабінету Міністрів України.

Автор петиції вважає, що діяльність у сфері культури, мистецтва, шоу-бізнесу, концертної та розважальної діяльності не повинна бути самостійною підставою для бронювання військовозобов’язаних. На його думку, професія або популярність не мають давати переваг під час мобілізації.

У петиції пропонують внести зміни до статті 25 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанови Кабінету Міністрів №76 та наказу Міністерства культури №67. Також автор закликає переглянути рішення про надання статусу критично важливих підприємствам сфери культури й мистецтва, якщо їхня діяльність має творчий, концертний, гастрольний, розважальний або комерційний характер.

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Текст петиції Фото: Скриншот

Окремо пропонується залишити можливість бронювання для технічних фахівців, які безпосередньо й незамінно забезпечують евакуацію музейних фондів, збереження особливо цінних культурних об’єктів, аварійно-рятувальні роботи або обслуговування спеціальних сховищ.

Автор також пропонує не вважати підставами для бронювання державні та почесні звання, популярність, участь у благодійних концертах, гастролі, культурну дипломатію, збір коштів для Сил оборони, інформаційні кампанії та членство у творчих спілках.

Станом на момент публікації петиція зібрала 380 підписів із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишається 91 день.

Нагадаємо, раніше на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із закликом переглянути порядок мобілізації заброньованих громадян. Авторка пропонує першочергово залучати до служби людей із військовим досвідом і тих, хто раніше складав військову присягу, а також зберегти відстрочку для батьків неповнолітніх дітей.

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова зазначала, що близько 7% мобілізованих українців мають законні підстави для відстрочки, але через помилки під час призову все одно опиняються у війську. За її словами, такі ситуації додатково навантажують систему та спричиняють значні фінансові витрати.