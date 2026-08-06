Уряд просять розширити відстрочку для батьків неповнолітніх: кого можуть мобілізувати натомість

На порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із закликом змінити пріоритети мобілізації. Авторка пропонує першочергово мобілізувати заброньованих осіб, які вже складали військову присягу та мають військовий досвід, а також зберегти відстрочку для батьків неповнолітніх дітей.

Про це йдеться у тексті петиції №41/010462-26еп.

Авторка петиції пропонуює першочергово мобілізувати заброньованих осіб, які раніше складали військову присягу, зокрема колишніх працівників силових структур, правоохоронних органів та людей із військовою спеціальністю або досвідом служби.

У петиції зазначено, що наявність військової підготовки та присяги на вірність народові України має бути вирішальним чинником під час залучення до захисту держави. Також пропонують зберегти та розширити гарантії бронювання або відстрочки для військовозобов'язаних, які мають на утриманні неповнолітніх дітей.

Текст петиції Фото: Скриншот

Авторка просить переглянути критерії бронювання для громадян, які складали військову присягу, а також забезпечити першочерговий призов людей із військово-обліковими спеціальностями та досвідом служби перед тими, чия відсутність у родині критично впливає на утримання й виховання дітей.

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Йдеться, зокрема, про колишніх працівників силових структур, правоохоронних органів та інших осіб, які мають військову підготовку або проходили службу.

Збір підписів під петицією стартував 5 серпня 2026 року. Станом на момент публікації вона зібрала 494 підписи із необхідних 25 тисяч, до завершення збору залишається 91 день.

Нагадаємо, раніше на сайті Президента України зареєстрували петицію із закликом скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які мають трьох і більше дітей. Автор звернення пропонує виключити відповідну норму із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вважаючи, що вона створює нерівні умови для батьків залежно від кількості дітей. Водночас у петиції пропонують зберегти відстрочку для тих, хто самостійно виховує дітей, має дитину з інвалідністю або інші передбачені законом підстави.

Раніше юрист Микола Сиренко розповідав, що підприємства не можуть одразу забронювати нового працівника після звільнення попереднього. За його словами, це пов'язано з тим, що дані про скасування бронювання в системі "Дія" оновлюються протягом двох днів.

Також військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомляла, що близько 7% мобілізованих українців мають законне право на відстрочку, однак через помилки під час мобілізації все одно потрапляють до війська. Вона зазначала, що такі випадки створюють додаткове навантаження на систему та призводять до значних фінансових витрат.