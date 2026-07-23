Блокування на два дні: про що слід пам'ятати при бронюванні від мобілізації, — юрист

Підприємство не може забронювати від мобілізації нового працівника відразу після того, як звільняється старий, попередив юрист. Процедура оформлення у такому випадку триває 15 хвилин, але електронна система "Дія" блокує оновлення протягом двох діб. Як провести звільнення та бронювання таким чином, щоб не втратити працівника?

Заброньований працівник під час звільнення з компанії втрачає бронювання, пояснив юрист Микола Сиренко у матеріалі "РБК-Україна". Захист від мобілізації анулюється протягом доби після рішення керівника та надсилання відповідних даних до Пенсійного фонду. Водночас на підприємстві може виникнути проблема, якщо після такого звільнення виникла необхідність терміново взяти нову людину і знов її забронювати. Щоб не втратити персонал, варто дотримуватись спеціальної процедури, яку детально описав юрист.

У матеріалі пояснюється, що слід врахувати, що дані у "Дії" про анулювання бронювання оновлюються протягом двох діб, тобто лише після цього періоду підприємство може оформити захист для нової людини.

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Яка правильна процедура звільнення та бронювання:

на початку — анулювати бронь через "Дію";

далі — звільнити працівника, якого розбронювали;

нарешті — оформлення іншої людини на вакансію з бронюванням.

Мобілізація в Україні — деталі бронювання

Юрист також пояснив, у яких випадках, окрім звільнення, втрачається бронювання. Серед причин — анулювання статусу критичного у підприємства, ліквідація компанії, звернення керівника. Крім того, усі підстави перелічені у п. 31 постанови №76 Кабінету міністрів, у якому наведено Порядок бронювання (з відповідними змінами, які вносились з того часу у по сьогодні). У документі є 16 підстав для анулювання бронювання:

завершення дії бронювання; завершення критично важливим підприємством виробництва товарів для Сил оборони скасування статусу критично важливого; ліквідація підприємства; звільнення працівника; припинення дії трудового договору; окреме звернення органів влади через портал "Дія"; окреме звернення керівника через портал "Дія"; відстрочка з інших причин; припинення трудового договору з міжнародними організаціями; невиконання завдань підприємство, яке займається протимінною діяльністю; невідповідність певним умовам; звільнення священника; виключення підприємства з певного списку органів влади; якщо кількість заброньованих перевищує квоту; якщо припиняється міжнародна гуманітарна програма.

Зазначимо, 13 липня медіа повідомили, що в Україні планують скасувати можливість бронювання від мобілізації через "Дію". Уточнювалось, що це тимчасова міра, поки підприємства оновлять відповідність критеріям.

Нагадуємо, у травні Фокус розповів, які зміни внесли у процес бронювання від мобілізації.