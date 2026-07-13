В Україні призупинять бронювання від мобілізації через "Дію": ЗМІ назвали причини

Під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача прийняли рішення зарити можливість бронювання від мобілізації через застосунок "Дія", повідомили медіа. Рішення стосується комерційних підприємств, які повинні підтвердити статус критично важливих. Коли можуть відновити цифрову дистанційну систему бронювання та що робити для перебронювання?

Бронювання через "Дію" тимчасово скасували, а про офіційно рішення стане відомо згодом, ідеться у матеріалі "РБК-Україна". Можлива причина — через оновлення правил для підтвердження критичності комерційних підприємств. При цьому поки не відомо, як саме діятиме заборона: або скасують бронювання через "Дію" відразу для усіх, або лише для тих, хто не підтвердив критичність.

Медіа опублікувало інформацію, отримане від неназваного джерела, яке знає рішення Ставки. Згідно з даними "РБК-Україна", бронювання призупинять до 1 вересня 2026 року. Офіційно український уряд не інформував про новації, але співрозмовники медіа навели кілька нюансів:

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заявки на нові бронювання на паузі до 1 вересня;

якщо підприємство подало заявку на бронювання до оприлюднення рішення, і ці заявки вже опрацювали, то обмеження їх не зачеплять;

якщо компанія подаватиме заявку на перебронювання, то вона спрацює після підтвердження критичності;

якщо компанія хоче подати нову заяву на бронювання, то її опрацюють після підтвердження критичності за новими правилами.

На сторінці Telegram президента України Володимира Зеленського остання згадка про засідання Ставки з'явилась 11 липня. Згідно з дописом, ішлося про вибух у Вишневому та про майбутнє "Укроборонпрому": про зміни щодо бронювання від мобілізації через "Дію" згадок не було.

Посилання мобілізації — деталі

Зазначимо, 13 липня медіа Forbes-Україна писало про скорочення кількості людей, які отримують бронювання від мобілізації за новими правилами. Зокрема, підприємства повинні по-новому підтвердити свою належність до критично важливих. Ідеться, наприклад, про зростання зарплати працівників до 26 тис. грн, а інформацію про це слід подати до 1 вересня, а краще до 17 серпня, зауважили юристи.

У матеріалі сформульовані різні вимоги для компаній у різних сферах економіки, і дедлайн для подання документів у профільні міністерства — до кінця липня. Пояснюється, що для сільськогосподарських компаній змінилась вимога щодо оброблюваних земель — з 500 га до 1000 га, і також річний дохід — з 20 до 40 млн грн. Для компаній ІТ-сфери вже недостатньо бути резидентом "Дія-Сіті": слід показати дохід працівників від 1200 дол. (61 тис. грн) протягом останніх шести місяців. Аналітики Forbes пояснили, що ця умова створить проблеми для стартапів, які працюють менше цього періоду і не можуть показати високу зарплату.

Тим часом на початку червня з'явилась оцінка представниці "Спілки українських підприємців" Катерина Глазкова щодо можливого зменшення кількості заброньованих від мобілізації. Орієнтовно, може іти мова про "мінус" 5-15% від усіх заброньованих 1,1-.13 млн осіб. Орієнтовно можна порахувати, що втратять бронь та підлягатимуть призову від 70 до 270 тис. українців.

Нагадуємо, у травні військова юристка розповіла, чи працює в Україні економічне бронювання від мобілізації.