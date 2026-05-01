Хто може отримати бронювання, яка має бути зарплата для бронювання 2026 року та чому заявка в “Дії” може не пройти?

На українському ринку праці дедалі більше бракує людей, зокрема через мобілізацію. Аби зберегти ключових фахівців, підприємства можуть забронювати військовозобов’язаних працівників. Тож роботодавці цікавляться ще й економічним бронюванням.

Економічне бронювання: що це дає бізнесу

Економічне бронювання — це процедура, яка надає можливість військовозобов’язаним громадянам уникнути мобілізації, якщо їхня робота є важливою для економіки, а бізнес офіційно сплачує податки та відповідає визначеним критеріям.

Заступниця голови військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України Катерина Аніщенко пояснила у коментарі Фокусу, що зараз йдеться саме про законодавчу модель, яка може поширюватися навіть на ФОПів, але з чіткими обмеженнями.

“Станом на зараз це проєкт закону, який розглядає економічне бронювання і передбачений навіть для ФОПів. Але є винятки: ФОПи повинні мати щомісячний дохід понад 60 тисяч гривень, відповідати вимогам критичності, не мати заборгованості з ЄСВ і належно сплачувати податки”, — розповіла експертка.

В Україні немає окремого чинного "економічного бронювання". Такі законопроєкти є в Верховній Раді, але вони не стали чинним законом: наприклад, законопроєкт №11331 має статус "очікує розгляду", а №11332 — "опрацьовується в комітеті"

Хто може отримати бронювання

Окремого закону про економічне бронювання в Україні наразі немає. Правила, за якими бізнес може оформити відстрочку працівникам, передбачені постановою Кабінету Міністрів №76.

Бронювання можливе для працівників, які працюють або проходять службу, зокрема, у:

органах державної влади, інших держорганах та органах місцевого самоврядування;

підприємствах, установах і організаціях, визначених критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

підприємствах, установах і організаціях, визначених критично важливими для економіки та життєдіяльності населення;

окремих міжнародних, гуманітарних, релігійних, медичних, енергетичних, оборонних та інших спеціальних категоріях, передбачених постановою.

Важливо зауважити, що зазвичай можна забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, але для окремих категорій можливі винятки за рішенням Міноборони.

Зарплата для бронювання у 2026 році

Один із важливих критеріїв для бронювання працівників у 2026 році є офіційна зарплата. Оскільки мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 грн, для критично важливих підприємств зарплатний орієнтир розраховують із коефіцієнтом 2,5. Тому працівник має отримувати щонайменше 21 617,50 грн на місяць.

“Щоб підприємство могло отримати статус критично важливого, важливе значення має рівень зарплати працівників. Вона має становити понад 20 тисяч гривень на місяць”, — пояснила Катерина Аніщенко.

Кому можуть відмовити у бронюванні

Адвокатка розповіла, що відмовити у бронюванні можуть тоді, коли працівник або роботодавець не відповідають встановленим вимогам. Наприклад, підприємство не має потрібного статусу, працівник не підпадає під критерії або в документах є неточності.

Крім того, можуть виникнути проблеми з оформленням через “Дію”. Якщо система не пропускає заявку на відстрочку від мобілізації, це може означати, що у військовозобов’язаного є проблеми з військово-обліковими документами.

Раніше Фокус повідомляв, що у Верховній Раді обговорюють можливі зміни до системи бронювання працівників. Зокрема, у підкомітетах розглядається можливість зобов’язати підприємства, що бронюють співробітників, направляти до війська кількох людей замість кожного заброньованого працівника.