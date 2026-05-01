Кто может получить бронирование, какая должна быть зарплата для бронирования 2026 года и почему заявка в "Дії" может не пройти?

На украинском рынке труда все больше не хватает людей, в частности из-за мобилизации. Чтобы сохранить ключевых специалистов, предприятия могут забронировать военнообязанных работников. Поэтому работодатели интересуются еще и экономическим бронированием.

Экономическое бронирование: что это дает бизнесу

Экономическое бронирование — это процедура, которая предоставляет возможность военнообязанным гражданам избежать мобилизации, если их работа важна для экономики, а бизнес официально платит налоги и соответствует определенным критериям.

Заместитель председателя военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины Катерина Анищенко объяснила в комментарии Фокусу, что сейчас речь идет именно о законодательной модели, которая может распространяться даже на ФЛП, но с четкими ограничениями.

"По состоянию на сейчас это проект закона, который рассматривает экономическое бронирование и предусмотрен даже для ФЛП. Но есть исключения: ФЛП должны иметь ежемесячный доход более 60 тысяч гривен, отвечать требованиям критичности, не иметь задолженности по ЕСВ и должным образом платить налоги", — рассказала эксперт.

В Украине нет отдельного действующего "экономического бронирования". Такие законопроекты есть в Верховной Раде, но они не стали действующим законом: например, законопроект №11331 имеет статус "ожидает рассмотрения", а №11332 — "прорабатывается в комитете"

Кто может получить бронирование

Отдельного закона об экономическом бронировании в Украине пока нет. Правила, по которым бизнес может оформить отсрочку работникам, предусмотрены постановлением Кабинета Министров №76.

Бронирование возможно для работников, которые работают или проходят службу, в частности, в:

органах государственной власти, других госорганах и органах местного самоуправления;

предприятиях, учреждениях и организациях, определенных критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

предприятиях, учреждениях и организациях, определенных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения;

отдельных международных, гуманитарных, религиозных, медицинских, энергетических, оборонных и других специальных категориях, предусмотренных постановлением.

Важно заметить, что обычно можно забронировать до 50% военнообязанных работников, но для отдельных категорий возможны исключения по решению Минобороны.

Зарплата для бронирования в 2026 году

Один из важных критериев для бронирования работников в 2026 году является официальная зарплата. Поскольку минимальная зарплата в Украине составляет 8 647 грн, для критически важных предприятий зарплатный ориентир рассчитывают с коэффициентом 2,5. Поэтому работник должен получать не менее 21 617,50 грн в месяц.

"Чтобы предприятие могло получить статус критически важного, важное значение имеет уровень зарплаты работников. Она должна составлять более 20 тысяч гривен в месяц", — объяснила Екатерина Анищенко.

Кому могут отказать в бронировании

Адвокат рассказала, что отказать в бронировании могут тогда, когда работник или работодатель не соответствуют установленным требованиям. Например, предприятие не имеет нужного статуса, работник не подпадает под критерии или в документах есть неточности.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с оформлением через "Дію". Если система не пропускает заявку на отсрочку от мобилизации, это может означать, что у военнообязанного есть проблемы с военно-учетными документами.

Ранее Фокус сообщал, что в Верховной Раде обсуждают возможные изменения в системе бронирования работников. В частности, в подкомитетах рассматривается возможность обязать предприятия, бронирующие сотрудников, направлять в армию нескольких человек вместо каждого забронированного работника.