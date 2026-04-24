Фокус выявил сектора Украины с наибольшим кадровым голодом и выяснил, как бизнес пытается его закрыть. Эксперты говорят, что повышение зарплат уже не помогает.

Дефицит кадров в Украине не компенсируется повышением зарплат. Рынок труда Украины в 2026 году страдает от критического дефицита кадров, особенно в 5 секторах. Это стало толчком к планированию рынка на 10 лет вперед. Государство запускает пилотный механизм долгосрочного прогнозирования потребности в специалистах, который должен определить, в каких специалистах экономика будет нуждаться в течение следующего десятилетия.

Как в Украине будут готовить специалистов, в которых реально нуждаются бизнес и экономика

Кабинет Министров запускает пилотный проект, который должен определить, в каких специалистах и в каком количестве будет нуждаться экономика в течение следующих 10 лет и планирует использовать эти данные для формирования государственного заказа в образовании, чтобы университеты и профтехи готовили кадры под реальный спрос бизнеса.

Премьер-министр Свириденко заявила об изменении философии подготовки кадров в Украине

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что речь идет об изменении самой философии подготовки кадров.

"Для этого мы меняем подход — государство системно будет планировать рынок труда на основе данных и прогноза на годы вперед. Таким образом должны обновить подходы к планированию человеческого капитала государства и сделать образование ориентированным на практические потребности экономики", — отметила она.

Прогнозирование предусматривает ежегодное обновление данных в три этапа: сбор информации, формирование сценариев развития экономики и расчет потребности в кадрах. Будут использоваться данные Госстата, Пенсионного фонда, службы занятости и аналитической системы "Горизонт".

По данным Нацбанка, уровень безработицы составляет около 11,3%

Рынок труда 2026: структурный дефицит вместо классической безработицы

По данным НБУ, уровень безработицы составляет около 11,3%, однако эта цифра не отражает ситуацию в отдельных секторах, где работодатели говорят об острой нехватке работников.

Средняя зарплата в Украине сейчас зафиксирована на уровне 28 600 грн, что на 17% больше, чем в прошлом году. Такую информацию предоставляет портал Work.ua на основе мониторинга 185 775 вакансий. В то же время количество вакансий за год уменьшилось на 1%, что указывает не на спад спроса, а дефицит кандидатов.

Где наибольший дефицит кадров: 5 ключевых секторов

Самый острый дефицит наблюдается в рабочих профессиях — на производстве, сборке и монтаже.

Производство и сборочные линии

"Водители, рабочие на сборке, монтаже, производственные линии — здесь самый большой дефицит", — отмечает директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько.

Строительство и инфраструктура

Строительный сектор работает в условиях постоянной нехватки персонала и роста вахтового формата работы.

Украинский рынок окончательно переходит к модели, где ключевым ресурсом становится не вакансия, а человек

"В строительстве тоже дефицит, там вообще стала популярной вахта — привезти людей на объект, и они там живут. Пока идет смена, они за ворота не выходят", — объясняет Слинько.

Агросектор и сезонные работы

Отрасль переживает глубокую кадровую трансформацию: от избытка рабочей силы до ее критической нехватки. В пиковые периоды дефицит работников непосредственно влияет на производственные процессы.

Медицина и инженерные специальности

Наиболее острый структурный дефицит наблюдается в сложных и длительных в подготовке профессиях.

"На инженерные (те что строительные, машины и оборудование, электричество) дефицит молодежи является катастрофическим. А на узкоспециализированные — химики, медики — здесь часто вообще беда", — говорит эксперт.

Логистика и транспорт

Водители грузового транспорта остаются одной из самых дефицитных профессий, критически важной для агро- и промышленных цепей.

Почему повышение зарплат больше не решает проблему

Несмотря на рост доходов, бизнес сталкивается с физической нехваткой людей.

"Не могу похвастаться, что там самые большие зарплаты. Так это не работает — у всех на зарплаты есть лимиты, поэтому там дефицит. Не всегда есть возможность поднимать зарплату, потому что просто нет зазора на это поднятие. И оно не решает категорически задачу, потому что на рынке нет столько кандидатов, чтобы всех нанять", — объясняет Слинько.

Новые решения бизнеса: мигранты и аутсорсинг

Компании начинают компенсировать дефицит кадров за счет трудовой миграции.

"Уже активно идет процесс привлечения трудовых мигрантов из таких стран, как Бангладеш, Пакистан, Индия. Компании привлекают целыми бригадами рабочих, часто через аутсорсинговые компании", — отмечает эксперт.

Рынок труда 2026: зарплаты растут, но неравномерно

Средняя зарплата в Украине составляет 28 600 грн, но разрыв между профессиями остается значительным: от 16 000 до 51 000 грн.

Самый быстрый рост зарплат за год:

стикеровщицы — +138%;

.NET-программисты — +83%;

швейцары — +65%;

социальные работники — +65%;

каменщики — +64%;

кровельщики — +58%;

бурильщики и альпинисты — +54%;

инженеры — +45-50%.

Это подтверждает ключевой тренд: больше всего растут зарплаты в сферах с критическим дефицитом кадров.

Репатрианты и новая структура спроса

Часть украинцев, которые возвращаются из-за границы, формирует новый сегмент рынка труда. По оценкам рынка, около 20% активных кандидатов — это люди, которые вернулись в Украину.

Чаще всего они выбирают IT, банки и международные компании, где есть стабильность и более высокие доходы.

Как бизнес закрывает вакансии

Работодатели все чаще комбинируют инструменты мотивации сотрудников, в частности предлагают обучение, стажировку и внутреннюю подготовку кадров. Также речь идет и о привлечении женщин и ветеранов, социальных пакетах и миграционных программах.

Крупные компании также создают собственные образовательные программы под ключевые профессии.

Что касается прогнозов на 2027 год, то эксперты рынка труда не ожидают улучшения, а говорят об усилении дефицита рабочих профессий и дальнейшем росте зарплат в критических секторах, а также увеличении доли иностранной рабочей силы, переходе конкуренции от зарплат к условиям труда и усилении государственного планирования рынка труда.

Напомним, Фокусу и ранее рассказывали работодатели об остром дефиците кадров. Однако часть соискателей говорит, что найти вакансию с достойной оплатой и желаемым форматом работы все сложнее.