Фокус виявив сектори України з найбільшим кадровим голодом і з'ясував, як бізнес намагається його закрити. Експерти кажуть, що підвищення зарплат уже не допомагає.

Дефіцит кадрів в Україні не компенсується підвищенням зарплат. Ринок праці України у 2026 році потерпає від критичного дефіциту кадрів, особливо у 5 секторах. Це стало поштовхом до планування ринку на 10 років уперед. Держава запускає пілотний механізм довгострокового прогнозування потреби у фахівцях, який має визначити, яких спеціалістів економіка потребуватиме протягом наступного десятиліття.

Як в Україні готуватимуть фахівців, яких реально потребують бізнес та економіка

Кабінет Міністрів запускає пілотний проєкт, який має визначити, яких фахівців і в якій кількості потребуватиме економіка впродовж наступних 10 років, і планує використати ці дані для формування державного замовлення в освіті, щоб університети та профтехи готували кадри під реальний попит бізнесу.

Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що йдеться про зміну самої філософії підготовки кадрів.

"Для цього ми змінюємо підхід — держава системно плануватиме ринок праці на основі даних і прогнозу на роки вперед. У такий спосіб маємо оновити підходи до планування людського капіталу держави та зробити освіту орієнтованою на практичні потреби економіки", — зазначила вона.

Прогнозування передбачає щорічне оновлення даних у три етапи: збір інформації, формування сценаріїв розвитку економіки та розрахунок потреби в кадрах. Використовуватимуться дані Держстату, Пенсійного фонду, служби зайнятості та аналітичної системи "Горизонт".

Ринок праці 2026: структурний дефіцит замість класичного безробіття

За даними НБУ, рівень безробіття становить приблизно 11,3%, однак ця цифра не відображає ситуацію в окремих секторах, де роботодавці говорять про гостру нестачу працівників.

Середня зарплата в Україні зараз зафіксована на рівні 28 600 грн, що на 17% більше, ніж торік. Таку інформацію надає портал Work.ua на основі моніторингу 185 775 вакансій. Водночас кількість вакансій за рік зменшилася на 1%, що вказує не на спад попиту, а на дефіцит кандидатів.

Де найбільший дефіцит кадрів: 5 ключових секторів

Найгостріший дефіцит спостерігається в робітничих професіях — на виробництві, збірці та монтажі.

Виробництво та складальні лінії

"Водії, робітники на збірці, монтажі, виробничі лінії — тут найбільший дефіцит", — зазначає директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько.

Будівництво та інфраструктура

Будівельний сектор працює в умовах постійної нестачі персоналу та зростання вахтового формату роботи.

Український ринок остаточно переходить до моделі, де ключовим ресурсом стає не вакансія, а людина

"У будівництві теж дефіцит, там взагалі стала популярною вахта — привезти людей на об'єкт, і вони там живуть. Поки йде зміна, вони за ворота не виходять", — пояснює Слинько.

Агросектор і сезонні роботи

Галузь переживає глибоку кадрову трансформацію: від надлишку робочої сили до її критичної нестачі. У пікові періоди дефіцит працівників безпосередньо впливає на виробничі процеси.

Медицина та інженерні спеціальності

Найгостріший структурний дефіцит спостерігається у складних і тривалих у підготовці професіях.

"На інженерні (ті що будівельні, машини та обладнання, електрика) дефіцит молоді є катастрофічним. А на вузькоспеціалізовані — хіміки, медики — тут часто взагалі біда", — каже експертка.

Логістика і транспорт

Водії вантажного транспорту залишаються однією з найбільш дефіцитних професій, критично важливою для агро- і промислових ланцюгів.

Чому підвищення зарплат більше не вирішує проблему

Незважаючи на зростання доходів, бізнес стикається з фізичною нестачею людей.

"Не можу похвалитися, що там найбільші зарплати. Так це не працює — у всіх на зарплати є ліміти, тому там дефіцит. Не завжди є можливість піднімати зарплату, тому що просто немає зазору на це підняття. І воно не вирішує категорично завдання, тому що на ринку немає стільки кандидатів, щоб усіх найняти", — пояснює Слинько.

Нові рішення бізнесу: мігранти та аутсорсинг

Компанії починають компенсувати дефіцит кадрів шляхом трудової міграції.

"Уже активно йде процес залучення трудових мігрантів з таких країн, як Бангладеш, Пакистан, Індія. Компанії залучають цілими бригадами робітників, часто через аутсорсингові компанії", — зазначає експерт.

Ринок праці 2026: зарплати зростають, але нерівномірно

Середня зарплата в Україні становить 28 600 грн, але розрив між професіями залишається значним: від 16 000 до 51 000 грн.

Найшвидше зростання зарплат за рік:

стікерувальниці — +138%;

.NET-програмісти — +83%;

швейцари — +65%;

соціальні працівники — +65%;

муляри — +64%;

покрівельники — +58%;

бурильники та альпіністи — +54%;

інженери — +45–50%.

Це підтверджує ключовий тренд: найбільше зростають зарплати у сферах із критичним дефіцитом кадрів.

Репатріанти і нова структура попиту

Частина українців, які повертаються з-за кордону, формує новий сегмент ринку праці. За оцінками ринку, приблизно 20% активних кандидатів — це люди, які повернулися в Україну.

Найчастіше вони обирають IT, банки та міжнародні компанії, де є стабільність і вищі доходи.

Як бізнес закриває вакансії

Роботодавці все частіше комбінують інструменти мотивації співробітників, зокрема пропонують навчання, стажування та внутрішню підготовку кадрів. Також ідеться і про залучення жінок та ветеранів, соціальні пакети та міграційні програми.

Великі компанії також створюють власні освітні програми під ключові професії.

Щодо прогнозів на 2027 рік, то експерти ринку праці не очікують на покращення, а говорять про посилення дефіциту робітничих професій і подальше зростання зарплат у критичних секторах, а також збільшення частки іноземної робочої сили, перехід конкуренції від зарплат до умов праці та посилення державного планування ринку праці.

Нагадаємо, Фокусу і раніше розповідали роботодавці про гострий дефіцит кадрів. Однак частина претендентів каже, що знайти вакансію з гідною оплатою і бажаним форматом роботи все складніше.