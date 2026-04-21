Війна навчила українську молодь обирати не просто освіту і фах для майбутнього, а й саме майбутнє — життєвий сценарій, що, на жаль, дедалі більше не пов’язаний із Україною. Проте виші борються за абітурієнтів — пропонують гранти і стимули та формують нову логіку вступної кампанії.

Хоча попит на вищу освіту в Україні за чотири роки змінився, радикального розвороту на тлі війни та масової міграції не сталося. Система вступу адаптувалася до нових реалій, а ринок праці почав напряму впливати на абітурієнтів. У результаті формується нова модель вибору. Освіта для них стала інструментом зі швидкого пошуку роботи, а не лише довгостроковою інвестицією.

Попит на освіту: тренди і логіка відбору

Вступна кампанія в Україні під час війни відбувається в умовах зміненої освітньої та демографічної ситуації. Міністерство освіти і науки України фіксує адаптацію системи вступу до нових умов та розширення інструментів підтримки абітурієнтів, зокрема через грантові програми.

Фінальний рейтинг вишів України буде опублікований на сайті Фокусу наприкінці квітня 2026 року.

Як пояснює директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько, вибір дедалі більше визначається способом життя, який дає професія: "Молодь йде за модними тендеціями і обирає спеціальності які дозволяють працювати віддалено, жити в різних країнах, не прив'язуватись до місця".

Це пояснює стабільний інтерес до ІТ і цифрових професій. Водночас формується інша проблема, а саме, дефіцит фахівців складних спеціальностей.

"На інженерні спеціальності (будівництво, машини та обладнання, електрика) дефіцит молоді є катастрофічним. Аналогічна ситуація і на вузькоспеціалізованих напрямах: хіміки, медики — тут часто взагалі біда", — зазначає експертка.

Серед причин вона називає не лише складність навчання, а й загальний спад підготовки абітурієнтів.

"Професії вимагають хорошої шкільної підготовки. А вона за чотири роки повномасштабної війни суттєво погіршилася. Також знижується готовність молоді докладати зусиль для навчання, що частково пов’язано із загальною ситуацією та зміною мислення — орієнтацією на простіші та швидші рішення", — каже експертка.

У відповідь великі компанії почали активно просувати свої спеціальності — аграрні, металургійні, енергетичні тощо. Це ті галузі, де розуміють, що без розвитку наступництва просто не буде кому працювати.

Регіональний зсув: освіта слідує за безпекою і роботою

Освітня карта України дедалі більше повторює карту ринку праці. За результатами дослідження порталу Work.ua, у квітні 2026 року кількість вакансій перевищила 100 тисяч, але розподіл по регіонах є нерівномірним.

Найбільше зростання фіксують у центральних і західних областях, тоді як у прифронтових спостерігається спад. Це впливає і на освітні рішення: абітурієнти обирають університети там, де є безпека і перспективи роботи.

Репатріація: повернення без окремих програм

Повернення українців з-за кордону поступово стає відчутним фактором ринку праці. За оцінками HR-сектору, близько 20% кандидатів у пошуку роботи — це саме люди, які повернулися.

"Так, є ті, хто повертається. Серед них і молодь, і представники інших категорій. Мені вони часто трапляються як кандидати в пошуку роботи. За моїми спостереженнями, приблизно 20% кандидатів в активному пошуку — це ті, хто повернувся", — зазначає Наталія Слинько.

Водночас системної політики повернення з боку бізнесу поки що немає: "Я не чула, щоб займалися саме поверненням або якось розділяли програми мотивації — для тих, хто тут, і для тих, хто хоче повернутися".

Попри це, великі компанії вже формують інфраструктуру для молоді загалом.

"У великого бізнесу є стимули запускати різні програми для молоді. Але це, як правило, мають бути справді великі підприємства. Добре працюють консалтингові компанії (велика четвірка), однак проблема пошуку стажування, практики та першого робочого місця залишається суттєвою", — каже Слинько.

Куди йдуть працювати студенти

Ринок праці фактично відкрився для новачків. За даними Work.ua 44% вакансій пропонують для людей без досвіду, а 25% підходять студентам.

Це свідчить про дефіцит кадрів, адже роботодавці готові інвестувати у навчання працівників "з нуля".

Найбільше можливостей для молоді є у сфері обслуговування, торгівлі, логістики, виробництва. Окремий сегмент — сезонна робота, що дозволяє студентам заробляти вже під час навчання.

Гранти на навчання 2026: нова модель фінансування освіти

Держава поступово змінює підхід до фінансування вищої освіти. В період 2025-2026 років майже 11 тисяч студентів отримали державні гранти.

Базові рівні підтримки, згідно із актуальною інформацією, становлять:

17 тис. грн — для вступників із результатом від 150 балів НМТ;

25 тис. грн — від 170 балів НМТ;

до 56 тис. грн — для пріоритетних спеціальностей (ІТ, освіта, інженерія).

Гранти є безповоротною фінансовою підтримкою та покривають частину або повну вартість навчання за контрактом.

Спрощення для вступників з-за кордону

Окремим напрямом є спрощення вступу для українців, які перебувають за кордоном або повертаються в Україну. Для них передбачені альтернативні умови вступу: без складання НМТ, через співбесіду або за спрощеною процедурою подачі документів.

Такі механізми знижують бар’єри для вступу та спрощують інтеграцію в українську систему вищої освіти.

Перелік вишів, де діють державні гранти

Більшість українських закладів вищої освіти беруть участь у програмі державних грантів на навчання. Станом на 2025 рік до проєкту долучилися 207 університетів і академій по всій Україні, ссеред яких є провідні класичні університети, технічні та медичні заклади, а також частина приватних вишів, зокрема:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського",

Львівська політехніка,

Києво-Могилянська академія,

Харківський національний університет імені Каразіна,

Сумський державний університет,

Донецький національний університет імені Василя Стуса (евакуйований до Вінниці), а також низка регіональних університетів і профільних інституцій.

Зазначимо, що державний грант надається студентам, які вступили на контрактну форму навчання (денну або дуальну) і мають відповідні результати НМТ. Це фінансова підтримка, яка спрямовується безпосередньо на оплату навчання.

Грант є цільовим і може бути використаний виключно для оплати освітніх послуг. Його не можна перевести в готівку або використати на інші потреби. Водночас він є безповоротною допомогою і не передбачає зобов’язань щодо відпрацювання після навчання.

Нагадаємо, від 2026 року в Україні працюватиме дуальна освіта у вишах.Зі слів заступника міністра освіти і науки України Миколи Трофименка, головне завдання — об'єднати навчальний процес із реальним сектором економіки.