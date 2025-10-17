В Україні з 2026 року запрацює дуальна освіта у вишах, — МОН

У 2026 році Міністерство освіти і науки України планує в рази збільшити кількість програм співробітництва університетів і роботодавців, щоб студенти ще під час навчання отримували практичні навички в межах дуальної освіти.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. За його словами, головне завдання — об'єднати навчальний процес із реальним сектором економіки.

"Від 25 до 60% кредитів студент отримує на робочому місці. Це робиться у взаємодії: університет і роботодавець узгоджують цю програму, студент за таку роботу отримує заробітну плату плюс стипендію... Власне, це поєднання практики та теорії — абсолютно прекрасна ініціатива, яка, я сподіваюся, буде дуже в нас розповсюдженою", — наголосив урядовець.

Він додав, що в Україні вже є приклади таких успішних кейсів: співпраця Львівської політехніки із SoftServe, КПІ з Ajax Systems, Національного авіаційного університету з Ajax Systems, Huawei і Vodafone:

"На 2026 рік ми ставимо для себе дійсно амбітний план у рази збільшити кількість таких програм".

Дуальна освіта — що це

Дуальна освіта у вишах — це форма навчання, за якої студент поєднує теоретичну підготовку в університеті з практичною роботою на підприємстві. Виші та роботодавці укладають договори, за якими студент здобуває знання на заняттях і одразу застосовує їх на практиці, отримуючи досвід і зарплату за роботу. Така модель дає змогу студентам отримати диплом із готовим набором практичних навичок і підвищує їхні шанси на працевлаштування після випуску.

Уперше дуальну освіту було впроваджено в Україні протягом 2015-2017 років. Тоді проводився експеримент з організації навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання на базі Вищого професійного училища №33 Києва (професія "Кухар"), Вищого професійного художнього училища Львова (професія "Маляр"), Вищого професійного училища машинобудування.

Як повідомили в МОН, перший випуск трьох експериментальних груп засвідчив позитивні результати запровадження елементів дуальної форми навчання: високий рівень працевлаштування — до 97%, підвищення якості фахової підготовки на 12-17%, додаткові фінансові надходження — до 50 тис. грн у кожному закладі, зменшення витрат на комунальні послуги та витратні матеріали, більш стійка та взаємовигідна співпраця.

У 2026 році акцент планується зробити на системному впровадженні дуальної форми навчання в закладах вищої освіти.

Роботодавці та держпідприємства забезпечать місця навчання на виробництві, наставництві та спільній оцінці результатів; пріоритетні напрямки — спеціальності для відновлення: інженерія, енергетика, ІТ/кібербезпека, логістика, будівництво, агропродовольчі технології, медицина.

"Дуальна освіта має стати новою нормою вже 2026 року", — підкреслив заступник міністра.

