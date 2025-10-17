В Украине с 2026 года заработает дуальное образование в вузах, – МОН

В 2026 году Министерство образования и науки Украины планирует в разы увеличить количество программ сотрудничества университетов и работодателей, чтобы студенты еще во время обучения получали практические навычки в рамках дуального образования.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. По его словам, главная задача – объединить учебный процесс с реальным сектором экономики.

"От 25 до 60% кредитов студент получает на рабочем месте. Это делается во взаимодействии: университет и работодатель согласовывают эту программу, студент за такую работу получает заработную плату плюс стипендия… Собственно, это сочетание практики и теории – абсолютно прекрасная инициатива, которая, я надеюсь, будет очень у нас распространенной", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в Украине уже есть примеры таких успешных кейсов: сотрудничество Львовской политехники по SoftServe, КПИ с Ajax Systems, Национального авиационного университета с Ajax Systems , Huawei и Vodafone:

Відео дня

"На 2026 год мы ставим для себя действительно амбициозный план в разы увеличить количество таких программ".

Дуальное образование – что это

Дуальное образование в вузах — это форма обучения, при которой студент совмещает теоретическую подготовку в университете с практической работой на предприятии. Вузы и работодатели заключают договоры, по которым студент получает знания на занятиях и сразу применяет их на практике, получая опыт и зарплату за работу. Такая модель позволяет студентам получить диплом с готовым набором практических навыков и повышает их шансы на трудоустройство после выпуска.

Впервые дуальное образование было внедрено в Украине на протяжении 2015-2017 годов. Тогда проводился эксперимент по организации учебно-производственного процесса с элементами дуальной формы обучения на базе Высшего профессионального училища №33 Киева (профессия "Повар"), Высшего профессионального художественного училища Львова (профессия "Маляр"), Высшего профессионального училища машиностроения.

Как сообщили в МОН, первый выпуск трех экспериментальных групп показал положительные результаты внедрения элементов дуальной формы обучения: высокий уровень трудоустройства – до 97%, повышение качества профессиональной подготовки на 12-17%, дополнительные финансовые поступления – до 50 тыс. грн в каждом заведении, уменьшение расходов на коммунальные услуги и расходные материалы, более устойчивое и взаимовыгодное сотрудничество.

В 2026 году акцент планируется сделать на системном внедрении дуальной формы обучения в заведениях высшего образования.

Работодатели и госпредприятия обеспечат места обучения на производстве, наставничестве и совместной оценке результатов; приоритетные направления – специальности для восстановления: инженерия, энергетика, ИТ/кибербезопасность, логистика, строительство, агропродовольственные технологии, медицина.

"Дуальное образование должно стать новой нормой уже в 2026 году", — подчеркнул замминистра.

Напомним, военнослужащие смогут получать высшее образование без отрыва от службы.

Также сообщалось, кто и как может получить гранты на высшее образование.