Военнослужащие смогут получать высшее образование без отрыва от службы, — Умеров

Министр рассказал, что соответствующий проект постановления правительства уже одобрен Кабмином и скоро будет направлен на подпись президенту Украины.

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Военные в возрасте от 18 до 24 лет, которые присоединились к Силам обороны добровольно или в порядке призыва, смогут получать высшее образование без отрыва от службы. Соответствующие изменения в Положение о прохождении военной службы одобрили в Кабинете министров Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Для этого защитникам необходимо будет получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение о получении высшего образования будут оформлять приказом по воинской части.

"Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18-24". Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере — как в армии, так и в гражданской жизни", — добавил Рустем Умеров.

Министр отметил, что разработанный Министерством обороны проект одобрил Кабинет министров Украины. В ближайшее время он будет подан на подпись президенту Украины.

Напомним, что в феврале в Украине стартовал проект Минобороны по привлечению в ряды Вооруженных сил Украины молодежи от 18 до 24 лет. Проект называется "Контракт 18-24". В условиях показано, что речь идет об однолетнем контракте, высоком денежном обеспечении, новых возможностях и социальных льготах.

Недавно оборонное ведомство предоставило пошаговый алгоритм привлечения на военную службу, а также разъяснило некоторые детали. Первым шагом является подача заявления в рекрутинговый центр или в электронной форме в "Резерв+". Затем — прохождение ВВК и заключение контракта, после чего военнослужащие должны пройти подготовку.