Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби, — Умєров

Міністр розповів, що відповідний проєкт постанови уряду вже схвалений Кабміном і скоро буде направлений на підпис президенту України.

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Військові віком від 18 до 24 років, які долучилися до Сил оборони добровільно або в порядку призову, зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби. Відповідні зміни до Положення про проходження військової служби схвалили в Кабінеті міністрів України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Для цього захисникам необхідно буде отримати дозвіл від командира з'єднання або вищого командування. Рішення про здобуття вищої освіти оформлюватимуть наказом по військовій частині.

"Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", — додав Рустем Умєров.

Міністр зазначив, що розроблений Міністерством оборони проєкт схвалив Кабінет міністрів України. Найближчим часом він буде поданий на підпис президенту України.

Нагадаємо, що в лютому в Україні стартував проєкт Міноборони із залучення до лав Збройних сил України молоді від 18 до 24 років. Проєкт називається "Контракт 18-24". В умовах показано, що йде про однорічний контракт, високе грошове забезпечення, нові можливості та соціальні пільги.

Нещодавно оборонне відомство надало покроковий алгоритм залучення на військову службу, а також роз'яснило деякі деталі. Першим кроком є подання заяви до рекрутингового центру або в електронній формі до "Резерв+". Потім — проходження ВЛК та укладення контракту, після чого військовослужбовці мають пройти підготовку.