Народні улюбленці: Фокус збирає заявки до рейтингу топ 25 університетів України
Фокус пропонує всім охочим долучитися до формування лонг-листа рейтингу закладів вищої освіти, які і під час повномасштабної війни продовжують навчати студентів, розвивати науку та формувати майбутнє країни.
Часу для подання університетів у спеціальну Google-форму залишається дедалі менше. Кожен охочий має можливість заповнити анкету і підтримати свою alma mater, яка, на його думку, заслуговує на ширше визнання. Фінальний рейтинг буде опублікований на сайті Фокусу наприкінці квітня 2026 року.
В основу лонг-листа покладено перелік із 50 закладів вищої освіти, сформований на базі відкритих даних освітніх порталів.
Для кожного з ЗВО редакція формує окрему картку, в якій буде наступна інформація:
- місто базування;
- рік заснування;
- найвідоміші випускники;
- коротка довідка: історія, ключові зміни після 2022 року та популярні спеціальності.
Водночас українці можуть запропонувати й інші університети, які не увійшли до стартового лонг-листа. Для цього слід скористатися спеціальною формою і подати інформацію про заклад до 17 квітня включно. Після цього буде сформовано фінальний список учасників і розпочнеться відкрите голосування.
Голосування за топ 25 університетів України проходитиме у кілька етапів:
- подання кандидатів через форму — до 17 квітня;
- старт голосування на сайті — 20 квітня;
- завершення голосування — 29 квітня о 23:59;
- публікація фінального рейтингу, результатів голосування — 30 квітня зранку.
Перелік університетів, що уже є в лонг-листі
- Київський національний університет імені Т. Шевченка
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний університет "Львівська політехніка"
- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
- Національний університет «Києво-Могилянська академія»
- Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
- Ужгородський національний університет
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
- Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського
- Сумський державний університет
- Західноукраїнський національний університет
- Волинський національний університет імені Лесі Українки
- Харківський національний медичний університет
- Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
- Державний університет "Київський авіаційний інститут"
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Донецький національний університет імені Василя Стуса
- Київський національний університет будівництва і архітектури
- Державний торговельно-економічний університет
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
- Дніпровський державний медичний університет
- Національний університет водного господарства та природокористування
- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
- Вінницький національний технічний університет
- "Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
- Міжрегіональна Академія управління персоналом
- Полтавський державний медичний університет
- Буковинський державний медичний університет
- Київський національний університет технологій та дизайну
- Державний університет "Житомирська політехніка"
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Івано-Франківський національний медичний університет
- Університет "Київська школа економіки"
- Український державний університет науки і технологій
- Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
- Національний лісотехнічний університет України
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
- Одеський національний медичний університет
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
- Національний університет "Одеська політехніка"
- Національний університет харчових технологій
Нагадаємо, раніше Фокус публікував рейтинги, присвячені найвпливовішим українцям та лідерам думок у різних сферах. Тепер увага — до освіти, яка формує майбутнє країни.