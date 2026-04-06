Народні улюбленці: Фокус збирає заявки до рейтингу топ 25 університетів України

Фокус пропонує всім охочим долучитися до формування лонг-листа рейтингу закладів вищої освіти, які і під час повномасштабної війни продовжують навчати студентів, розвивати науку та формувати майбутнє країни.

Часу для подання університетів у спеціальну Google-форму залишається дедалі менше. Кожен охочий має можливість заповнити анкету і підтримати свою alma mater, яка, на його думку, заслуговує на ширше визнання. Фінальний рейтинг буде опублікований на сайті Фокусу наприкінці квітня 2026 року.

В основу лонг-листа покладено перелік із 50 закладів вищої освіти, сформований на базі відкритих даних освітніх порталів.

Для кожного з ЗВО редакція формує окрему картку, в якій буде наступна інформація:

місто базування;

рік заснування;

найвідоміші випускники;

коротка довідка: історія, ключові зміни після 2022 року та популярні спеціальності.

Водночас українці можуть запропонувати й інші університети, які не увійшли до стартового лонг-листа. Для цього слід скористатися спеціальною формою і подати інформацію про заклад до 17 квітня включно. Після цього буде сформовано фінальний список учасників і розпочнеться відкрите голосування.

Голосування за топ 25 університетів України проходитиме у кілька етапів:

подання кандидатів через форму — до 17 квітня;

старт голосування на сайті — 20 квітня;

завершення голосування — 29 квітня о 23:59;

публікація фінального рейтингу, результатів голосування — 30 квітня зранку.

Перелік університетів, що уже є в лонг-листі

Київський національний університет імені Т. Шевченка Львівський національний університет імені Івана Франка Національний університет "Львівська політехніка" НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Карпатський національний університет імені Василя Стефаника Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Національний університет «Києво-Могилянська академія» Одеський національний університет імені І.І.Мечникова Національний університет біоресурсів і природокористування України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Ужгородський національний університет Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Сумський державний університет Західноукраїнський національний університет Волинський національний університет імені Лесі Українки Харківський національний медичний університет Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова Державний університет "Київський авіаційний інститут" Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Донецький національний університет імені Василя Стуса Київський національний університет будівництва і архітектури Державний торговельно-економічний університет Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Дніпровський державний медичний університет Національний університет водного господарства та природокористування Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Вінницький національний технічний університет "Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика Київський столичний університет імені Бориса Грінченка Міжрегіональна Академія управління персоналом Полтавський державний медичний університет Буковинський державний медичний університет Київський національний університет технологій та дизайну Державний університет "Житомирська політехніка" Харківський національний університет радіоелектроніки Івано-Франківський національний медичний університет Університет "Київська школа економіки" Український державний університет науки і технологій Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка Національний лісотехнічний університет України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Одеський національний медичний університет Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Національний університет "Одеська політехніка" Національний університет харчових технологій

Нагадаємо, раніше Фокус публікував рейтинги, присвячені найвпливовішим українцям та лідерам думок у різних сферах. Тепер увага — до освіти, яка формує майбутнє країни.