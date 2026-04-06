Народные любимцы: Фокус собирает заявки в рейтинг топ 25 университетов Украины

Фокус предлагает всем желающим присоединиться к формированию лонг-листа рейтинга высших учебных заведений, которые и во время полномасштабной войны продолжают обучать студентов, развивать науку и формировать будущее страны.

Времени для подачи университетов в специальную Google-форму остается все меньше и меньше. Каждый желающий имеет возможность заполнить анкету и поддержать свою alma mater, которая, по его мнению, заслуживает более широкого признания. Финальный рейтинг будет опубликован на сайте Фокуса в конце апреля 2026 года.

В основу лонг-листа положен перечень из 50 высших учебных заведений, сформированный на базе открытых данных образовательных порталов.

Для каждого из ВУЗов редакция формирует отдельную карточку, в которой будет следующая информация:

город базирования;

год основания;

самые известные выпускники;

краткая справка: история, ключевые изменения после 2022 года и популярные специальности.

В то же время украинцы могут предложить и другие университеты, которые не вошли в стартовый лонг-лист. Для этого следует воспользоваться специальной формой и подать информацию о заведении до 17 апреля включительно. После этого будет сформирован финальный список участников и начнется открытое голосование.

Голосование за топ 25 университетов Украины будет проходить в несколько этапов:

подача кандидатов через форму — до 17 апреля;

старт голосования на сайте — 20 апреля;

завершение голосования — 29 апреля в 23:59;

публикация финального рейтинга, результатов голосования — 30 апреля утром.

Перечень университетов, которые уже есть в лонг-листе

Киевский национальный университет имени Т. Шевченко Львовский национальный университет имени Ивана Франко Национальный университет "Львовская политехника" НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого Ужгородский национальный университет Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Сумской государственный университет Западноукраинский национальный университет Волынский национальный университет имени Леси Украинки Харьковский национальный медицинский университет Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова Государственный университет "Киевский авиационный институт" Национальный технический университет "Днепровская политехника" Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана Донецкий национальный университет имени Василия Стуса Киевский национальный университет строительства и архитектуры Государственный торгово-экономический университет Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Днепровский государственный медицинский университет Национальный университет водного хозяйства и природопользования Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого Винницкий национальный технический университет "Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко Межрегиональная Академия управления персоналом Полтавский государственный медицинский университет Буковинский государственный медицинский университет Киевский национальный университет технологий и дизайна Государственный университет "Житомирская политехника" Харьковский национальный университет радиоэлектроники Ивано-Франковский национальный медицинский университет Университет "Киевская школа экономики" Украинский государственный университет науки и технологий Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка Национальный лесотехнический университет Украины Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Одесский национальный медицинский университет Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Национальный университет "Одесская политехника" Национальный университет пищевых технологий

Напомним, ранее Фокус публиковал рейтинги, посвященные самым влиятельным украинцам и лидерам мнений в разных сферах. Теперь внимание — к образованию, которое формирует будущее страны.