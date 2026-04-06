Народные любимцы: Фокус собирает заявки в рейтинг топ 25 университетов Украины
Фокус предлагает всем желающим присоединиться к формированию лонг-листа рейтинга высших учебных заведений, которые и во время полномасштабной войны продолжают обучать студентов, развивать науку и формировать будущее страны.
Времени для подачи университетов в специальную Google-форму остается все меньше и меньше. Каждый желающий имеет возможность заполнить анкету и поддержать свою alma mater, которая, по его мнению, заслуживает более широкого признания. Финальный рейтинг будет опубликован на сайте Фокуса в конце апреля 2026 года.
В основу лонг-листа положен перечень из 50 высших учебных заведений, сформированный на базе открытых данных образовательных порталов.
Для каждого из ВУЗов редакция формирует отдельную карточку, в которой будет следующая информация:
- город базирования;
- год основания;
- самые известные выпускники;
- краткая справка: история, ключевые изменения после 2022 года и популярные специальности.
В то же время украинцы могут предложить и другие университеты, которые не вошли в стартовый лонг-лист. Для этого следует воспользоваться специальной формой и подать информацию о заведении до 17 апреля включительно. После этого будет сформирован финальный список участников и начнется открытое голосование.
Голосование за топ 25 университетов Украины будет проходить в несколько этапов:
- подача кандидатов через форму — до 17 апреля;
- старт голосования на сайте — 20 апреля;
- завершение голосования — 29 апреля в 23:59;
- публикация финального рейтинга, результатов голосования — 30 апреля утром.
Перечень университетов, которые уже есть в лонг-листе
- Киевский национальный университет имени Т. Шевченко
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный университет "Львовская политехника"
- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
- Ужгородский национальный университет
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
- Сумской государственный университет
- Западноукраинский национальный университет
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки
- Харьковский национальный медицинский университет
- Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова
- Государственный университет "Киевский авиационный институт"
- Национальный технический университет "Днепровская политехника"
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
- Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры
- Государственный торгово-экономический университет
- Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
- Днепровский государственный медицинский университет
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования
- Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
- Винницкий национальный технический университет
- "Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
- Межрегиональная Академия управления персоналом
- Полтавский государственный медицинский университет
- Буковинский государственный медицинский университет
- Киевский национальный университет технологий и дизайна
- Государственный университет "Житомирская политехника"
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Ивано-Франковский национальный медицинский университет
- Университет "Киевская школа экономики"
- Украинский государственный университет науки и технологий
- Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка
- Национальный лесотехнический университет Украины
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
- Одесский национальный медицинский университет
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
- Национальный университет "Одесская политехника"
- Национальный университет пищевых технологий
Напомним, ранее Фокус публиковал рейтинги, посвященные самым влиятельным украинцам и лидерам мнений в разных сферах. Теперь внимание — к образованию, которое формирует будущее страны.