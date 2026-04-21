Война научила украинскую молодежь выбирать не просто образование и специальность для будущего, но и само будущее — жизненный сценарий, который, к сожалению, все больше не связан с Украиной. Однако вузы борются за абитуриентов, предлагая гранты, стимулы, формируя новую логику вступительной кампании.

Хотя спрос на высшее образование в Украине за четыре года изменился, радикального разворота на фоне войны и массовой миграции не произошло. Система поступления адаптировалась к новым реалиям, а рынок труда начал напрямую влиять на абитуриентов. В результате формируется новая модель выбора. Образование для них стало инструментом по быстрому поиску работы, а не только долгосрочной инвестицией. Фокус выяснил это при подготовке рейтинга топ 25 университетов Украины и призывает проголосовать за высшие учебные заведения, которые и во время полномасштабной войны продолжают обучать студентов, развивают науку и формируют будущее страны. Именно читатели определят лучшие вузы Украины в 2026 году.

Відео дня

Спрос на образование: тренды и логика отбора

Вступительная кампания в Украине во время войны происходит в условиях измененной образовательной и демографической ситуации. Министерство образования и науки Украины фиксирует адаптацию системы поступления к новым условиям и расширение инструментов поддержки абитуриентов, в частности через грантовые программы.

Финальный рейтинг вузов Украины будет опубликован на сайте Фокуса в конце апреля 2026 года.

Как объясняет директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько, выбор все больше определяется образом жизни, который дает профессия: "Молодежь следует модным тенденциям и выбирает специальности, которые позволяют работать удаленно, жить в разных странах, не привязываться к месту".

Читайте также: Народные любимцы: Фокус собирает заявки в рейтинг топ 25 университетов Украины

Это объясняет стабильный интерес к ІТ и цифровым профессиям. В то же время формируется другая проблема, а именно, дефицит специалистов сложных специальностей.

"На инженерные специальности (строительство, машины и оборудование, электричество) дефицит молодежи является катастрофическим. Аналогичная ситуация и на узкоспециализированных направлениях: химики, медики — здесь часто вообще беда", — отмечает эксперт.

В прошлом году к проекту по внедрению грантов на высшее образование присоединилось 207 вузов

Среди причин она называет не только сложность обучения, но и общий спад подготовки абитуриентов.

"Профессии требуют хорошей школьной подготовки. А она за четыре года полномасштабной войны существенно ухудшилась. Также снижается готовность молодежи прилагать усилия для обучения, что частично связано с общей ситуацией и изменением мышления — ориентацией на более простые и быстрые решения", — говорит эксперт.

В ответ крупные компании начали активно продвигать свои специальности — аграрные, металлургические, энергетические и тому подобное. Это те отрасли, где понимают, что без развития преемственности просто некому будет работать.

Работодатели все чаще готовы снижать требования к кандидатам и вкладываться в их обучение Фото: Hype.tech

Региональный сдвиг: образование следует за безопасностью и работой

Образовательная карта Украины все больше повторяет карту рынка труда. По результатам исследования портала Work.ua, в апреле 2026 года количество вакансий превысило 100 тысяч, но распределение по регионам неравномерно.

Наибольший рост фиксируют в центральных и западных областях, тогда как в прифронтовых наблюдается спад. Это влияет и на образовательные решения: абитуриенты выбирают университеты там, где есть безопасность и перспективы работы.

Репатриация: возвращение без отдельных программ

Возвращение украинцев из-за границы постепенно становится ощутимым фактором рынка труда. По оценкам HR-сектора, около 20% кандидатов в поиске работы — это именно вернувшиеся люди.

"Да, есть те, кто возвращается. Среди них и молодежь, и представители других категорий. Мне они часто попадаются как кандидаты в поиске работы. По моим наблюдениям, примерно 20% кандидатов в активном поиске — это те, кто вернулся", — отмечает Наталья Слинько.

Важно

Чего не хватает классическому финансовому образованию: взгляд финансового эксперта и преподавателя Наиды Хотинской

В то же время системной политики возвращения со стороны бизнеса пока нет: "Я не слышала, чтобы занимались именно возвращением или как-то разделяли программы мотивации — для тех, кто здесь, и для тех, кто хочет вернуться".

Несмотря на это, крупные компании уже формируют инфраструктуру для молодежи в целом.

"У крупного бизнеса есть стимулы запускать различные программы для молодежи. Но это, как правило, должны быть действительно крупные предприятия. Хорошо работают консалтинговые компании (большая четверка), однако проблема поиска стажировки, практики и первого рабочего места остается существенной", — говорит Слинько.

Куда идут работать студенты

Рынок труда фактически открылся для новичков. По данным Work.ua 44% вакансий предлагают для людей без опыта, а 25% подходят студентам.

Это свидетельствует о дефиците кадров, ведь работодатели готовы инвестировать в обучение работников "с нуля".

Государственный грант на обучение является целевым. То есть его можно использовать только на образование, а с другой целью или перевода в наличную форму невозможно

Больше всего возможностей для молодежи есть в сфере обслуживания, торговли, логистики, производства. Отдельный сегмент — сезонная работа, позволяющая студентам зарабатывать уже во время учебы.

Гранты на обучение 2026: новая модель финансирования образования

Государство постепенно меняет подход к финансированию высшего образования. В период 2025-2026 годов почти 11 тысяч студентов получили государственные гранты.

Базовые уровни поддержки, согласно актуальной информации, составляют:

17 тыс. грн — для поступающих с результатом от 150 баллов НМТ;

25 тыс. грн — от 170 баллов НМТ;

до 56 тыс. грн — для приоритетных специальностей (ІТ, образование, инженерия).

Гранты являются безвозвратной финансовой поддержкой и покрывают часть или полную стоимость обучения по контракту.

Упрощение для поступающих из-за рубежа

Отдельным направлением является упрощение поступления для украинцев, которые находятся за границей или возвращаются в Украину. Для них предусмотрены альтернативные условия поступления: без сдачи НМТ, через собеседование или по упрощенной процедуре подачи документов.

Такие механизмы снижают барьеры для поступления и упрощают интеграцию в украинскую систему высшего образования.

Государственный грант на обучение является целевым Фото: Pexels

Перечень вузов, где действуют государственные гранты

Большинство украинских высших учебных заведений участвуют в программе государственных грантов на обучение. По состоянию на 2025 год к проекту присоединились 207 университетов и академий по всей Украине, среди которых есть ведущие классические университеты, технические и медицинские учреждения, а также часть частных вузов, в частности:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского",

Львовская политехника,

Киево-Могилянская академия,

Харьковский национальный университет имени Каразина,

Сумской государственный университет,

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса (эвакуирован в Винницу), а также ряд региональных университетов и профильных институтов.

Отметим, что государственный грант предоставляется студентам, которые поступили на контрактную форму обучения (дневную или дуальную) и имеют соответствующие результаты УМТ. Это финансовая поддержка, которая направляется непосредственно на оплату обучения.

Важно

"Это — катастрофа": учительница бьет тревогу из-за проблем с обучением детей в школе (фото)

Грант является целевым и может быть использован исключительно для оплаты образовательных услуг. Его нельзя обналичить или использовать на другие нужды. В то же время он является безвозвратной помощью и не предусматривает обязательств по отработке после обучения.

Напомним, с 2026 года в Украине будет работать дуальное образование в вузах.По словам заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко, главная задача — объединить учебный процесс с реальным сектором экономики.