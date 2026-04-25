В Минобороны готовят перезапуск мобилизации: без бронирования могут оставить почти всех

В Министерстве обороны Украины обсуждают возможные изменения в системе мобилизации, среди которых — пересмотр бронирования. Среди идей — новые принципы набора в армию по возрасту и специальности, а также изменения в подходах к организации мобилизационного процесса.

В рамках реформирования мобилизации в Украине рассматривается возможность пересмотра действующей системы бронирования. Одним из вариантов является снятие бронирования почти со всех граждан, которые сейчас его имеют, рассказала политический обозреватель Юлия Забелина в эфире Radio NV, отметив, что часть предложений вызывает скепсис.

"Среди идей, например — снять бронирование вообще со всех, кто сейчас забронирован, и, например, оставить забронированными только тех, кто работает в сфере обороны. То есть, тех, кто работает на предприятиях, связанных с обслуживанием сферы обороны и с производством оружия. То есть, все, что связано с качественным обеспечением работы сил обороны. Также снять вообще всех, кто находится в розыске", — отметила Юлия Забелина:

В то же время количество предприятий, которые будут иметь статус критических, может быть уменьшено. Отдельно рассматривается подход к полному "перезапуску" системы мобилизации. Среди предложений — снятие с розыска всех граждан и дальнейшее формирование призыва по четким запросам. В частности, планируется набор по возрасту или по конкретным специальностям, которые необходимы войску.

"То есть, по сути, таким образом обнулить весь процесс, перезапустить его и дальше уже в каждой, скажем так, категории набирать конкретно по запросам. То есть, например, набирать по возрасту или тех специалистов, которые непосредственно нужны в армии. Чаще всего я слышала от своих собеседников, что в армии надо конкретный возраст. Чаще я слышала, что это — молодые люди, которым условно может быть 25 лет. То есть, конкретно по запросам набирать, а не так, как это сейчас происходит достаточно хаотично", — отметила Забелина.

Отдельно отмечается, что президент Владимир Зеленский настаивает на внедрении четких сроков службы с возможностью демобилизации. Также, по словам Забелиной, существуют разные подходы к решению проблем мобилизации между министром Михаил Федоровым и главнокомандующим Александром Сырским.

"Это будет первый серьезный краш-тест для министра Федорова. Не разработка ПВО, не убийство большего количества россиян на фронте, а именно решение проблемы мобилизации. И от того, справится он с этой проблемой или нет, будет зависеть уже его политическое будущее. В частности, один из депутатов, который приобщен тоже к процессу, отметил мне, что вот президент, мол, отправил Михаил Федорова, в Минобороны как в ловушку, а ключ отдал главкому Александру Сырскому", — рассказала Юлия Забелина.

Кроме этого, по словам журналистки, в сохранении нынешнего состояния работы ТЦК заинтересовано значительное количество людей в различных структурах, что создает дополнительные трудности для изменений и препятствует реализации новых подходов. В то же время Михаил Федоров выступает за более активное привлечение полицейских к процессу мобилизации. Однако эту идею не поддерживает министр внутренних дел Игорь Клименко.

