Изменения в мобилизации: полиция сможет задерживать лиц со статусом "в розыске" в "Оберіг", — СМИ
Граждане, имеющие статус "в розыске" в государственной системе воинского учета, могут в будущем столкнуться с новым подходом к реагированию со стороны государства — с возможностью привлечения полиции не только для проверок, но и для открытия производств, задержания и дальнейшей доставки таких лиц в территориальные центры комплектования.
Как сообщает издание NV, ссылаясь на источники в органах государственной власти, которые ознакомлены с предварительными наработками изменений, в Министерстве обороны якобы рассматривают обновление механизмов работы с теми, кто попадает в статус "в розыске" в системе "Оберіг", и усиление роли Национальной полиции в этих процессах.
По словам собеседников издания, речь идет о гражданах, которые оказались в этом статусе после игнорирования повесток или неявки на военно-врачебную комиссию. Сейчас в подобных случаях преимущественно применяются административные процедуры, а взаимодействие с полицией ограничивается эпизодическими проверками документов во время патрулирования. В таких ситуациях может составляться админпротокол, однако его оформление, как правило, происходит при участии представителей ТЦК.
Один из источников пояснил, что действующая практика не предусматривает целенаправленного розыска таких граждан полицией. Зато в перспективе обсуждается вариант, при котором правоохранители могут получить более широкие полномочия — в частности по оформлению административных материалов и, в определенных случаях, организации розыскных мероприятий. Для этого, как отмечается, может потребоваться внесение изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Также обсуждается идея расширения доступа полиции к данным системы "Оберіг", где могут содержаться сведения о сотнях тысяч лиц со статусом "в розыске" — включая персональные данные, адреса и контактную информацию.
В Министерстве внутренних дел на запрос журналистов NV не предоставили ни подтверждения, ни опровержения этой информации. По словам источника в ведомстве, ему известно не обо всех деталях возможных изменений, однако в правоохранительных органах действительно обсуждается вариант расширения участия полиции в мероприятиях оповещения, в частности на улицах, что может уменьшить нагрузку и критику в адрес ТЦК.
В то же время ранее руководство Национальной полиции отмечало, что привлечение правоохранителей к мобилизационным процессам и так создает для них дополнительную нагрузку наряду с выполнением основных задач по обеспечению правопорядка.
В Министерстве обороны на момент публикации не ответили на запрос журналистов относительно того, действительно ли такие изменения находятся в разработке.
Ранее член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия рассказывал, что реформа мобилизации, которую готовит министр обороны Михаил Федоров, находится на финальной стадии. По его словам, в ближайшее время законодательные изменения планируют представить в Верховной Раде и профильном комитете. В целом, реформа будет содержать как смягчение отдельных процедур, так и более жесткие подходы к отдельным категориям граждан, в частности тех, кто находится в розыске.
Также Фокус писал, что в мае в Украине изменятся отдельные правила мобилизации — прежде всего это будет касаться оформления и продления отсрочек. Поэтому, части военнообязанных придется снова подтверждать свое право на отсрочку или проверять, осталась ли она в силе после 4 мая.