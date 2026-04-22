Новые правила мобилизации в мае: что изменится и кому придется переоформлять отсрочку

В мае в Украине изменятся отдельные правила мобилизации — прежде всего это будет касаться оформления и продления отсрочек. Части военнообязанных придется снова подтверждать свое право на отсрочку или проверять, осталась ли она в силе после 4 мая.

Как говорится в материале "ТСН", изменения связаны с завершением очередного периода действия военного положения, который сейчас установлен до 4 мая 2026 года.

Сегодня в Украине продолжается всеобщая мобилизация, и к службе могут быть привлечены мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время закон предусматривает ряд оснований, которые дают право временно не подлежать призыву. Среди них — инвалидность, непригодность к службе по состоянию здоровья, воспитание трех и более детей, статус одинокого отца или матери, опекунство, а также семейные обстоятельства, связанные с гибелью военных или пребыванием в плену.

Відео дня

Отдельно определены категории, связанные с образованием. В частности, отсрочку могут получить студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получающие новый уровень образования, а также интерны, докторанты, ученые и преподаватели. Для педагогов важным условием является работа по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Когда нужно подавать документы на отсрочку

В целом, подать документы на отсрочку можно фактически в любое время, но на практике лучше не затягивать и обратиться в территориальный центр комплектования еще до того, как появится направление на военно-врачебную комиссию или другие мобилизационные процедуры. Так, для оформления нужно написать заявление и приложить документы, подтверждающие основания. Обычно решение принимается в течение недели. И важный момент — пока заявление рассматривают, человека не могут мобилизовать.

Четкой "очереди", кого призывают первым, в открытом доступе нет — эти решения определяются внутренними планами Генерального штаба. В то же время из практики видно, что мужчин старшего возраста привлекают реже. Если же речь идет о мобилизации после 50-55 лет, то чаще таких людей направляют на должности обеспечения. Но все зависит от конкретной ситуации: если есть боевой опыт или нужная специальность — например, медицинская или техническая — шансы быть призванным значительно возрастают. Предельный возраст мобилизации для большинства категорий — 60 лет, однако высший офицерский состав может проходить службу дольше — до 65 лет.

Параллельно действует и механизм бронирования, который позволяет оставлять работников на важных для государства должностях. Речь идет как об органах власти, так и о предприятиях, имеющих критическое значение для экономики или обороны. Если для госслужащих такое ограничение действует на весь период мобилизации, то для работников предприятий бронирование предоставляется только на шесть месяцев — после этого его нужно возобновлять.

Сама отсрочка обычно привязана к сроку действия указа о мобилизации — то есть примерно на три месяца. Сейчас большинство таких отсрочек действуют до 4 мая 2026 года.

Именно поэтому накануне этой даты у многих возникает вопрос: "что дальше". Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко, у части военнообязанных отсрочки уже продолжают автоматически — это можно проверить в приложении "Резерв+". Если в выписке появилась новая дата, например до августа, — это означает, что ничего дополнительно делать не нужно.

Впрочем автоматическое продление происходит не одновременно для всех. Оно может касаться, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, тех, кто ухаживает за родственниками, работников образования, а также родственников погибших или пропавших без вести военных и лиц, вернувшихся из плена.

Если же отсрочку не продлили автоматически, придется подавать документы повторно. Специалисты советуют не ждать до последнего дня, а позаботиться об этом заранее — так можно избежать лишних проблем и риска потерять право на отсрочку.

Ранее Фокус писал, что военнообязанные, которые имеют законные основания для отсрочки, могут оформить ее онлайн через приложение "Резерв+" без посещения ТЦК. Такая возможность доступна только для определенных законом категорий, в частности людей с инвалидностью, студентов, многодетных родителей и отдельных семейных случаев. В то же время отсрочка не освобождает от мобилизации полностью, а лишь временно откладывает призыв.

Напомним, что в Верховной Раде не зарегистрировано никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста, и этот вопрос пока не рассматривается. Зато власть сосредоточена на развитии технологического и роботизированного подхода к ведению войны.