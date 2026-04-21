Кто получит отсрочку через "Резерв+": полный список категорий

В Украине военнообязанные граждане могут оформить отсрочку от мобилизации дистанционно через приложение "Резерв+". Однако такая возможность доступна только для определенных законом категорий.

В Украине граждане, которые имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, могут оформить ее дистанционно без необходимости посещать ТЦК. Для этого нужно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+", сообщает OBOZ.UA

Подать заявление онлайн могут только те военнообязанные, которые относятся к категориям, предусмотренным действующим законодательством. Отсрочка предоставляется исключительно на основаниях, определенных статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время получение отсрочки не означает полного освобождения от службы. Речь идет лишь о временном отложении призыва на определенный период. Обязательным условием является пребывание гражданина на воинском учете. По состоянию на сейчас в приложении "Резерв+" доступны 11 видов отсрочек, которые можно оформить онлайн. В перечень входят следующие категории:

Відео дня

лица с инвалидностью;

граждане, признанные временно непригодными к службе;

родители детей с инвалидностью;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I-II группы;

лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I-II группы;

граждане, имеющие родителей с инвалидностью I-II группы;

военнообязанные, имеющие жену или мужа и ребенка.

многодетные родители (трое и более детей до 18 лет при определенных условиях);

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования.

Отдельно предусмотрено, что отсрочки, основания для которых подтверждаются данными государственных реестров или остаются неизменными, продлеваются автоматически. Пользователи приложения получают соответствующие уведомления непосредственно в системе "Резерв+", что позволяет избежать дополнительных обращений и бумажных процедур.

Напомним, что в Верховной Раде заявили, что вопрос снижения призывного возраста в Украине пока официально не рассматривается. Об этом сообщили народные депутаты Федор Вениславский и Юрий Мысягин, которые входят в профильный комитет по нацбезопасности.

Ранее мы также информировали, что в Украине обсуждается введение ограничений для мужчин, которые не обновили военно-учетные данные, в частности относительно получения загранпаспорта. Во власти рассматривают механизмы усиления контроля за военнообязанными гражданами.