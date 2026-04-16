Без "Резерв+" мужчинам не сделают загранпаспорт: о каких категориях идет речь, — СМИ
Мужчины в возрасте с 18 до 60 лет за рубежом имеют отдельные требования для оформления загранпаспорта. В частности, они должны подать электронный военно-учетный документ через приложение "Резерв+".
Документ должен быть сформирован в последние 72 часа до момента подачи обращения, чтобы подтверждать свою актуальность. Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта
Кроме предоставления военно-учетного документа есть еще ряд документов, которые надо подать для оформления загранпаспорта.
В частности, нужно подготовить пакет документов, в частности:
- предыдущий загранпаспорт (при наличии), а также все ранее выданные паспорта;
- внутренний паспорт (книжечка или ID-карта);
- идентификационный код (Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — РНУКПП), или данные о нем во внутреннем паспорте или свидетельстве о рождении (при наличии).
- выписка о зарегистрированном месте жительства в Украине из реестра территориальных общин, или об отсутствии таких сведений
- документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии).
Граждане старше 14 лет должны лично подать заявление-анкету, которую формирует консул в присутствии заявителя, после чего ее необходимо проверить и подписать.
Дополнительно необходимо заплатить консульский сбор. Его размер уточняется на сайте посольства или консульства.
Паспорт изготавливается до трех месяцев с учетом доставки дипломатической почтой.
"В то же время для ускорения получения документа граждане могут заказать экспресс-доставку за свой счет через почтовые службы. Для этого необходимо оформить заявку, оплатить услугу и предоставить в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку", — отмечает издание.
