Без "Резерв+" чоловікам не зроблять закордонний паспорт: про які категорії йдеться, — ЗМІ

Чоловіки у віці з 18 до 60 років за кордоном мають окремі вимоги задля оформлення закордонного паспорта. Зокрема, вони мають подати електронний військово-обліковий документ через застосунок "Резерв+".

Документ має бути сформовано в останні 72 години до моменту подання звернення, аби підтверджувати свою актуальність. Про це пише видання "Судово-юридична газета" з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.

Які документи треба для оформлення закордонного паспорта

Крім надання військово-облікового документа є ще низка документів, які треба подати задля оформлення закордонного паспорта.

Зокрема, потрібно підготувати пакет документів, зокрема:

попередній закордонний паспорт (за наявності), а також усі раніше видані паспорти;

внутрішній паспорт (книжечка або ID-картка);

ідентифікаційний код (Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків - РНОКПП), або дані про нього у внутрішньому паспорті чи свідоцтві про народження (за наявності).

витяг про зареєстроване місце проживання в Україні з реєстру територіальних громад, або про відсутність таких відомостей

документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування за кордоном (у разі наявності).

Громадяни, старші за 14 років, повинні особисто подати заяву-анкету, яку формує консул у присутності заявника, після чого її необхідно перевірити та підписати.

Додатково необхідно заплатити консульський збір. Його розмір уточнюється на сайті посольства чи консульства.

Паспорт виготовляється до трьох місяців із урахуванням доставки дипломатичною поштою.

"Водночас для пришвидшення отримання документа громадяни можуть замовити експрес-доставку за власний рахунок через поштові служби. Для цього необхідно оформити заявку, оплатити послугу та надати до консульства підтвердження разом із заявою на доставку", — зазначає видання.

Раніше Фокус розповідав, що українці, які мають бронювання від проходження військової служби можуть отримувати повістки на проходження ВЛК. Це пов'язано з суперечностями у нормативних актах, які регулюють надання відстрочки та проходження медогляду.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Нагадаємо, що міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Зі слів посадовця, реформа зачепить, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби.

Федоров анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат). З його слів, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень посадовець не розповів.

Також лідер фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія відповів, що буде з 2 млн ухилянтів після реформи мобілізації. За його словами, реформа мобілізації, розробкою якої займається міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на завершальній стадії.