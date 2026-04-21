Хто отримає відстрочку через "Резерв+": повний список категорій

В Україні військовозобов’язані громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації дистанційно через застосунок "Резерв+". Однак така можливість доступна лише для визначених законом категорій.

В Україні громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, можуть оформити її дистанційно без необхідності відвідувати ТЦК. Для цього потрібно скористатися мобільним застосунком "Резерв+", повідомляє OBOZ.UA

Подати заяву онлайн можуть лише ті військовозобов’язані, які належать до категорій, передбачених чинним законодавством. Відстрочка надається виключно на підставах, визначених статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Водночас отримання відстрочки не означає повного звільнення від служби. Йдеться лише про тимчасове відкладення призову на визначений період. Обов’язковою умовою є перебування громадянина на військовому обліку. Станом на зараз у застосунку "Резерв+" доступні 11 видів відстрочок, які можна оформити онлайн. До переліку входять такі категорії:

особи з інвалідністю;

громадяни, визнані тимчасово непридатними до служби;

батьки дітей з інвалідністю;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I–II групи;

особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I–II групи;

громадяни, які мають батьків з інвалідністю I–II групи;

військовозобов’язані, які мають дружину або чоловіка та дитину.

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років за визначених умов);

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Окремо передбачено, що відстрочки, підстави для яких підтверджуються даними державних реєстрів або залишаються незмінними, продовжуються автоматично. Користувачі застосунку отримують відповідні повідомлення безпосередньо в системі "Резерв+", що дозволяє уникнути додаткових звернень і паперових процедур.

Нагадаємо, що у Верховній Раді заявили, що питання зниження призовного віку в Україні наразі офіційно не розглядається. Про це повідомили народні депутати Федір Веніславський та Юрій Мисягін, які входять до профільного комітету з нацбезпеки.

Раніше ми також інформували, що в Україні обговорюється запровадження обмежень для чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, зокрема щодо отримання закордонного паспорта. У владі розглядають механізми посилення контролю за військовозобов’язаними громадянами.