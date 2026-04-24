Зміни у мобілізації: поліція зможе затримувати осіб зі статусом "у розшуку" в "Оберіг", — ЗМІ

Громадяни, які мають статус "у розшуку" в державній системі військового обліку, можуть у майбутньому зіткнутися з новим підходом до реагування з боку держави — із можливістю залучення поліції не лише для перевірок, а й для відкриття проваджень, затримання та подальшого доставлення таких осіб до територіальних центрів комплектування.

Як повідомляє видання NV, посилаючись на джерела в органах державної влади, які ознайомлені з попередніми напрацюваннями змін, у Міністерстві оборони нібито розглядають оновлення механізмів роботи з тими, хто потрапляє до статусу "у розшуку" в системі "Оберіг", та посилення ролі Національної поліції в цих процесах.

За словами співрозмовників видання, йдеться про громадян, які опинилися в цьому статусі після ігнорування повісток або неявки на військово-лікарську комісію. Наразі в подібних випадках переважно застосовуються адміністративні процедури, а взаємодія з поліцією обмежується епізодичними перевірками документів під час патрулювання. У таких ситуаціях може складатися адмінпротокол, однак його оформлення, як правило, відбувається за участі представників ТЦК.

Відео дня

Один із джерел пояснив, що чинна практика не передбачає цілеспрямованого розшуку таких громадян поліцією. Натомість у перспективі обговорюється варіант, за якого правоохоронці можуть отримати ширші повноваження — зокрема щодо оформлення адміністративних матеріалів і, у певних випадках, організації розшукових заходів. Для цього, як зазначається, може знадобитися внесення змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства.

Також обговорюється ідея розширення доступу поліції до даних системи "Оберіг", де можуть міститися відомості про сотні тисяч осіб зі статусом "у розшуку" — включно з персональними даними, адресами та контактною інформацією.

У Міністерстві внутрішніх справ на запит журналістів NV не надали ні підтвердження, ні спростування цієї інформації. За словами джерела у відомстві, йому відомо не про всі деталі можливих змін, однак у правоохоронних органах справді обговорюється варіант розширення участі поліції в заходах оповіщення, зокрема на вулицях, що може зменшити навантаження та критику на адресу ТЦК.

Водночас раніше керівництво Національної поліції наголошувало, що залучення правоохоронців до мобілізаційних процесів і так створює для них додаткове навантаження поряд із виконанням основних завдань із забезпечення правопорядку.

У Міністерстві оборони на момент публікації не відповіли на запит журналістів щодо того, чи справді такі зміни перебувають у розробці.

Раніше член комітету з нацбезпеки та оборони Давид Арахамія розповідав, що реформа мобілізації, яку готує міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на фінальній стадії. За його словами, найближчим часом законодавчі зміни планують презентувати у Верховній Раді та профільному комітеті. В цілому, реформа міститиме як пом’якшення окремих процедур, так і жорсткіші підходи до окремих категорій громадян, зокрема тих, хто перебуває в розшуку.

Також Фокус писав, що у травні в Україні зміняться окремі правила мобілізації — насамперед це стосуватиметься оформлення та продовження відстрочок. Тому, частині військовозобов'язаних доведеться знову підтверджувати своє право на відстрочку або перевіряти, чи вона залишилася чинною після 4 травня.