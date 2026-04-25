У Міноборони готують перезапуск мобілізації: без бронювання можуть залишить майже всіх

В Міністерстві оборони України обговорюють можливі зміни до системи мобілізації, серед яких — перегляд бронювання. Серед ідей — нові принципи набору до армії за віком і фахом, а також зміни в підходах до організації мобілізаційного процесу.

У межах реформування мобілізації в Україні розглядається можливість перегляду чинної системи бронювання. Одним із варіантів є зняття бронювання майже з усіх громадян, які наразі його мають, розповіла політична оглядачка Юлія Забеліна в ефірі Radio NV, зазначивши, що частина пропозицій викликає скепсис.

"Серед ідей, наприклад — зняти бронювання взагалі з усіх, хто зараз заброньований, і, наприклад, залишити заброньованими лише тих, хто працює в сфері оборони. Тобто, тих, хто працює на підприємствах, пов'язаних з обслуговуванням сфери оборони і з продукуванням зброї. Тобто, все, що пов'язано з якісним забезпеченням роботи сил оборони. Також зняти взагалі всіх, хто знаходиться в розшуку", — зазначила Юлія Забеліна:

Водночас кількість підприємств, які матимуть статус критичних, може бути зменшена. Окремо розглядається підхід до повного "перезапуску" системи мобілізації. Серед пропозицій — зняття з розшуку всіх громадян і подальше формування призову за чіткими запитами. Зокрема, планується набір за віком або за конкретними спеціальностями, які необхідні війську.

"Тобто, по суті, таким чином обнулити весь процес, перезапустити його і далі вже в кожній, скажімо так, категорії набирати конкретно по запитам. Отже, наприклад, набирати по віку або тих фахівців, які безпосередньо потрібні в армії. Частіше за все я чула від своїх співрозмовників, що у війську треба конкретний вік. Частіше я чула, що це — молоді люди, яки умовно можуть бути 25 років. Тобто, конкретно по запитам набирати, а не так, як це зараз відбувається достатньо хаотично", — наголосила Забеліна.

Окремо зазначається, що президент Володимир Зеленський наполягає на впровадженні чітких термінів служби з можливістю демобілізації. Також, за словами Забеліної, існують різні підходи до вирішення проблем мобілізації між міністром Михайло Федоровим та головнокомандувачем Олександром Сирським.

"Це буде перший серйозний краш-тест для міністра Федорова. Не розробка ППО, не вбивство більшої кількості росіян на фронті, а саме розв'язання проблеми мобілізації. І від того, чи справиться він з цією проблемою чи ні, буде залежати вже його політичне майбутнє. Зокрема, один з депутатів, який долучений теж до процесу, зазначив мені, що от президент, мовляв, відправив Михайло Федорова, в Міноборони як в пастку, а ключ віддав главкому Олександру Сирському", — розповіла Юлія Забеліна.

Окрім цього, за словами журналістки, у збереженні нинішнього стану роботи ТЦК зацікавлена значна кількість людей у різних структурах, що створює додаткові труднощі для змін і перешкоджає реалізації нових підходів. Водночас Михайло Федоров виступає за активніше залучення поліцейських до процесу мобілізації. Проте цю ідею не підтримує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, що у матеріалі Focus повідомлялось про можливі зміни, які дозволять поліції затримувати осіб зі статусом "у розшуку" у системі "Оберіг" Йдеться про посилення контролю за військовозобов’язаними в межах реформ мобілізації.

Раніше ми також інформували, що у Верховній Раді обговорюють реформу ТЦК та зміни до мобілізації, зокрема посилення контролю й перегляд системи бронювання. Серед ідей — жорсткіші механізми обліку та перевірки військовозобов’язаних, а також нові підходи до роботи ТЦК.