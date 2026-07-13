В Украине приостановят бронирование от мобилизации через "Дія": СМИ назвали причины

В ходе заседания Штаба Верховного главнокомандующего было принято решение отменить возможность бронирования от мобилизации через "Дія", сообщили СМИ. Решение касается коммерческих предприятий, которые должны подтвердить свой статус критически важных. Когда может быть возобновлена работа цифровой дистанционной системы бронирования и что нужно сделать для перебронирования?

Бронирование через приложение "Дія" временно отменят, а об официальном решении станет известно позже, говорится в материале "РБК-Украина". Возможная причина — обновление правил подтверждения критичности коммерческих предприятий. При этом пока неизвестно, как именно будет действовать запрет: либо бронирование через "Дію" отменят сразу для всех, либо только для тех, кто не подтвердил критичность.

СМИ опубликовало информацию, полученную от неназванного источника, знакомого с решениями Ставки. Согласно данным "РБК-Украина", бронирование будет приостановлено до 1 сентября 2026 года. Официально украинское правительство не сообщало об этих изменениях, но собеседники СМИ указали на несколько нюансов:

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заявки на новые бронирования приостановлены до 1 сентября;

если предприятие подало заявку на бронирование до обнародования решения, и эти заявки уже обработаны, то ограничения их не затронут;

если компания будет подавать заявку на перебронирование, то она будет рассмотрена после подтверждения критичности;

если компания хочет подать новую заявку на бронирование, то она будет рассмотрена после подтверждения критичности в соответствии с новыми правилами.

На странице президента Украины Владимира Зеленского в Telegram последнее упоминание о заседании Ставки появилось 11 июля. Согласно сообщению, речь шла о взрыве в Вишневом и о будущем "Укроборонпрома": об изменениях, касающихся бронирования от мобилизации через приложение "Дія", упоминаний не было.

Ссылка на мобилизацию — подробности

Отметим, что 13 июля издание Forbes-Украина сообщило о сокращении числа лиц, получающих отсрочку от мобилизации в соответствии с новыми правилами. В частности, предприятия должны по-новому подтвердить свою принадлежность к категории критически важных. Речь идет, например, о повышении зарплаты работников до 26 тыс. грн, а информацию об этом необходимо подать до 1 сентября, а лучше до 17 августа, отметили юристы.

В материале сформулированы различные требования к компаниям в разных сферах экономики, а крайний срок подачи документов в профильные министерства — до конца июля. Поясняется, что для сельскохозяйственных компаний изменилось требование относительно обрабатываемых земель — с 500 га до 1000 га, а также годовой доход — с 20 до 40 млн грн. Для компаний ИТ-сферы уже недостаточно быть резидентом "Дия-Сити": необходимо подтвердить доход сотрудников от 1200 долл. (61 тыс. грн) за последние шесть месяцев. Аналитики Forbes пояснили, что это условие создаст проблемы для стартапов, которые работают меньше этого периода и не могут подтвердить высокий уровень заработной платы.

Между тем в начале июня представительница "Союза украинских предпринимателей" Екатерина Глазкова высказала предположение о возможном сокращении числа лиц, получивших отсрочку от мобилизации. Ориентировочно речь может идти о "минус" 5-15 % от всех забронированных 1,1-1,3 млн человек. Примерно можно подсчитать, что лишатся отсрочки и будут подлежать призыву от 70 до 270 тыс. украинцев.

Напоминаем, что в мае военный юрист рассказала, действует ли в Украине экономическое освобождение от мобилизации.