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Украина Усиление мобилизации в Украине

Двухдневная блокировка: о чем следует помнить при бронировании от мобилизации, — юрист

фотографии оформления документов при мобилизации
После увольнения забронированного сотрудника вакансия блокируется на двое суток (иллюстративное фото) | Фото: Скриншот

Предприятие не может забронировать нового работника от мобилизации сразу после увольнения предыдущего, предупредил юрист. Процедура оформления в таком случае занимает 15 минут, но электронная система "Дия" блокирует обновление в течение двух суток. Как провести увольнение и бронирование таким образом, чтобы не потерять работника?

Забронированный сотрудник при увольнении из компании теряет бронь, пояснил юрист Николай Сиренко в материале "РБК-Украина". Защита от мобилизации аннулируется в течение суток после принятия решения руководителем и отправки соответствующих данных в Пенсионный фонд. В то же время на предприятии может возникнуть проблема, если после такого увольнения возникла необходимость срочно принять нового сотрудника и вновь его забронировать. Чтобы не потерять персонал, следует соблюдать специальную процедуру, которую подробно описал юрист.

В материале поясняется, что следует учитывать: данные в "Дии" об отмене бронирования обновляются в течение двух суток, то есть только по истечении этого срока предприятие может оформить защиту для нового человека.

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Какова правильная процедура освобождения и бронирования:

  • вначале — отменить бронирование через "Дию";
  • затем — уволить работника, чья бронь была аннулирована;
  • наконец — оформить другого человека на вакансию с бронированием.

Мобилизация в Украине — подробности бронирования

Юрист также пояснил, в каких случаях, помимо увольнения, аннулируется бронирование. Среди причин — аннулирование статуса "критического" у предприятия, ликвидация компании, обращение руководителя. Кроме того, все основания перечислены в п. 31 постановления № 76 Кабинета министров, в котором изложен Порядок бронирования (с соответствующими изменениями, внесенными с того времени по настоящее время). В документе указано 16 оснований для аннулирования бронирования:

  1. окончание срока бронирования;
  2. остановка производства товаров для Сил обороны критически важным предприятием
  3. отмена статуса критически важного предприятия;
  4. ликвидация предприятия;
  5. увольнение работника;
  6. прекращение действия трудового договора;
  7. отдельное обращение органов власти через портал "Дія";
  8. отдельное обращение руководителя через портал "Дія";
  9. отсрочка по другим причинам;
  10. прекращение трудового договора с международными организациями;
  11. невыполнение задач предприятием, занимающимся противоминной деятельностью;
  12. несоответствие определенным условиям;
  13. увольнение священника;
  14. исключение предприятия из определенного списка органов власти;
  15. если количество забронированных превышает квоту;
  16. если прекращается международная гуманитарная программа.

Отметим, что 13 июля СМИ сообщили, что в Украине планируют отменить возможность бронирования от мобилизации через приложение "Дия". Уточнялось, что это временная мера, пока предприятия не приведут свои показатели в соответствие с критериями.

Напоминаем, что в мае Фокус рассказал, какие изменения внесли в процесс бронирования от мобилизации.