Двухдневная блокировка: о чем следует помнить при бронировании от мобилизации, — юрист
Предприятие не может забронировать нового работника от мобилизации сразу после увольнения предыдущего, предупредил юрист. Процедура оформления в таком случае занимает 15 минут, но электронная система "Дия" блокирует обновление в течение двух суток. Как провести увольнение и бронирование таким образом, чтобы не потерять работника?
Забронированный сотрудник при увольнении из компании теряет бронь, пояснил юрист Николай Сиренко в материале "РБК-Украина". Защита от мобилизации аннулируется в течение суток после принятия решения руководителем и отправки соответствующих данных в Пенсионный фонд. В то же время на предприятии может возникнуть проблема, если после такого увольнения возникла необходимость срочно принять нового сотрудника и вновь его забронировать. Чтобы не потерять персонал, следует соблюдать специальную процедуру, которую подробно описал юрист.
В материале поясняется, что следует учитывать: данные в "Дии" об отмене бронирования обновляются в течение двух суток, то есть только по истечении этого срока предприятие может оформить защиту для нового человека.
Какова правильная процедура освобождения и бронирования:
- вначале — отменить бронирование через "Дию";
- затем — уволить работника, чья бронь была аннулирована;
- наконец — оформить другого человека на вакансию с бронированием.
Мобилизация в Украине — подробности бронирования
Юрист также пояснил, в каких случаях, помимо увольнения, аннулируется бронирование. Среди причин — аннулирование статуса "критического" у предприятия, ликвидация компании, обращение руководителя. Кроме того, все основания перечислены в п. 31 постановления № 76 Кабинета министров, в котором изложен Порядок бронирования (с соответствующими изменениями, внесенными с того времени по настоящее время). В документе указано 16 оснований для аннулирования бронирования:
- окончание срока бронирования;
- остановка производства товаров для Сил обороны критически важным предприятием
- отмена статуса критически важного предприятия;
- ликвидация предприятия;
- увольнение работника;
- прекращение действия трудового договора;
- отдельное обращение органов власти через портал "Дія";
- отдельное обращение руководителя через портал "Дія";
- отсрочка по другим причинам;
- прекращение трудового договора с международными организациями;
- невыполнение задач предприятием, занимающимся противоминной деятельностью;
- несоответствие определенным условиям;
- увольнение священника;
- исключение предприятия из определенного списка органов власти;
- если количество забронированных превышает квоту;
- если прекращается международная гуманитарная программа.
Отметим, что 13 июля СМИ сообщили, что в Украине планируют отменить возможность бронирования от мобилизации через приложение "Дия". Уточнялось, что это временная мера, пока предприятия не приведут свои показатели в соответствие с критериями.
Напоминаем, что в мае Фокус рассказал, какие изменения внесли в процесс бронирования от мобилизации.