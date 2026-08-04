Українці з трьома дітьми можуть втратити право на відстрочку: з'явилася нова петиція

На сайті Президента України зареєстрували петицію із закликом скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які мають на утриманні трьох і більше дітей. Збір підписів розпочався 4 серпня 2026 року.

Петиція опублікована під номером №41/010443-26еп.

Автор звернення просить Кабінет Міністрів розробити законопроєкт, який передбачає виключення норми про відстрочку для чоловіків із трьома і більше дітьми із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також скасувати відповідну підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

У тексті петиції зазначено, що чинне законодавство створює різне правове становище для батьків залежно від кількості дітей. Автор вважає, що автоматична відстрочка лише через наявність трьох дітей не враховує реального становища сім'ї та є необґрунтованою.

Відео дня

"Батько двох дітей не менш потрібний своїй сім'ї, ніж батько трьох", — йдеться у зверненні.

Водночас у петиції пропонують зберегти право на відстрочку та звільнення для осіб, які самостійно виховують дітей, мають дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, є єдиними законними представниками дітей чи мають інші передбачені законом обставини, за яких діти можуть залишитися без належного догляду.

Також автор просить після ухвалення законодавчих змін привести у відповідність до них постанову Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року та інші нормативно-правові акти. Станом на момент публікації петиція зібрала 2 підписи з необхідних 25 тисяч, а до завершення збору залишається 92 дні.

Раніше юрист Микола Сиренко пояснював, що підприємства не можуть відразу оформити бронювання для нового працівника після звільнення попереднього. Причина в тому, що інформація про скасування броні в системі "Дія" оновлюється протягом двох діб.

Водночас військова омбудсменка Ольга Решетилова зазначала, що приблизно 7% мобілізованих українців мають законне право на відстрочку, але через помилки під час мобілізації все одно опиняються у війську. За її словами, це створює додаткове навантаження на систему та спричиняє значні фінансові втрати.