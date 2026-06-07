Військова омбудсменка назвала проблему мобілізації: 7% призваних мають право на відстрочку

Приблизно 7% усіх мобілізованих чоловіків мають право на законну відстрочку. Кошти, які витрачаються на їх утримання, просто викидаються у космос, наголосила військова омбудсменка.

Мобілізований українець, який має право на відстрочку, але потрапляє на військову службу, або буде звільнений рано чи пізно, або самовільно залишить частину, або буде баластом, не маючи змоги або бажання виконувати поставлені перед ним завдання. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповіла уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова.

В офісі військового омбудсмана підрахували, що таких військовослужбовців налічується близько 7% серед усіх мобілізованих, законне право яких на відстрочку не було враховане.

"Це може бути, наприклад, неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець. Або наявність у них трьох чи більше дітей, оформлення опіки над кимось із близьких родичів", — пояснила посадовиця.

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Також серед основних причин прав на відстрочку є родство з загиблими, зниклими безвісти або полоненими військовослужбовцями.

І тоді, для вирішення проблемного питання через неякісну мобілізацію новобранців залучається величезна кількість людей, зазначила Ольга Решетилова. Кожен подібний випадок створює величезний документообіг, перевантажує командирів військових частин, медичні заклади та омбудсмана, якого "бомбардують" скаргами.

Військова омбудсменка відмовилася озвучувати, у яку суму обходяться державі навіть один військовослужбовець, який має законне право на відстрочку або звільнення, але наголосила, що ці дуже великі кошти, за її словами, "просто викидаються в космос".

Фокус писав, що командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів, що мобілізованих українців перекидають, здебільшого, до десантно-штурмових військ, штурмових полків і морської піхоти. А статичні й механізовані підрозділи ЗСУ поповнюються новими бійцями тільки другою чергою.

Нагадаємо, українцям, яких мобілізовують до лав Збройних сил, можуть обмежувати користування мобільним телефоном. Зокрема, це пов'язано з питаннями безпеки.