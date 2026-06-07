Военный омбудсмен назвала проблему мобилизации: 7% призванных имеют право на отсрочку

Примерно 7% всех мобилизованных мужчин имеют право на законную отсрочку. Средства, которые тратятся на их содержание, просто выбрасываются в космос, отметила военный омбудсмен.

Мобилизованный украинец, который имеет право на отсрочку, но попадает на военную службу, или будет демобилизован рано или поздно, или самовольно покинет часть, или будет балластом, не имея возможности или желания выполнять поставленные перед ним задачи. Об этом в интервью "Суспільному" рассказала уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

В офисе военного омбудсмена подсчитали, что таких военнослужащих насчитывается около 7% среди всех мобилизованных, законное право которых на отсрочку не было учтено.

"Это может быть, например, некачественное проведение ВВК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий. Или наличие у них трех или более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников", — пояснила чиновница.

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Также среди основных причин прав на отсрочку является родство с погибшими, пропавшими без вести или пленными военнослужащими.

И тогда, для решения проблемного вопроса из-за некачественной мобилизации новобранцев привлекается огромное количество людей, отметила Ольга Решетилова. Каждый подобный случай создает огромный документооборот, перегружает командиров воинских частей, медицинские учреждения и омбудсмена, которого "бомбардируют" жалобами.

Военный омбудсмен отказалась озвучивать, в какую сумму обходятся государству даже один военнослужащий, который имеет законное право на отсрочку или увольнение, но подчеркнула, что эти очень большие средства, по ее словам, "просто выбрасываются в космос".

Фокус писал, что командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал, что мобилизованных украинцев перебрасывают, в основном, в десантно-штурмовые войска, штурмовые полки и морскую пехоту. А статические и механизированные подразделения ВСУ пополняются новыми бойцами только во вторую очередь.

Напомним, украинцам, которых мобилизуют в ряды Вооруженных сил, могут ограничивать пользование мобильным телефоном. В частности, это связано с вопросами безопасности.