"Попадаются разные люди": командующий НГУ рассказал, как распределяют мобилизованных в армии

Мобилизованных украинцев в первую очередь перебрасывают в основном в десантно-штурмовые войска, штурмовые полки и морскую пехоту. А статические и механизированные подразделения ВСУ пополняются новыми бойцами только во вторую очередь.

Об этом рассказал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью изданию LIGA.net.

Журналистка рассказала, что гвардейцы из разных подразделений пересказывали, что НГУ комплектуется "по остаточному принципу", и спросила, можно ли это выровнять.

"Есть определенные вопросы к этому, но не думаю, что прямо по остаточному принципу все происходит. Действительно, в первую очередь комплектуются десантно-штурмовые войска, морская пехота, штурмовые полки. А уже более статичные подразделения, механизированные, и мы — комплектуемся второй очередью", — рассказал он.

Пивненко признал, что "попадаются разные люди", но стоит учитывать то, что и мобилизационный ресурс "уже не такой, как в 2022 году".

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Также командующий НГУ рассказал, что украинская армия сейчас "держится на мобилизованных" — их до 80%. Но на фоне этого в армии ощущается дефицит грамотных командиров.

Реформа мобилизации: что известно

Напомним, что в Министерстве обороны анонсировали обновление сервиса "Резерв+". Новые функции приложения обещают представить уже в начале июня. Пока в ведомстве не раскрывают деталей, но первые анонсы должны появиться в течение первой недели лета.

Также ранее Фокус писал, что власти рассматривают вариант увеличения денежного обеспечения военных. В частности, базовые ежемесячные выплаты могут повысить до 30 тысяч гривен.