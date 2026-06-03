"Трапляються різні люди": командувач НГУ розповів, як розподіляють мобілізованих у війську

Мобілізованих українців в першу чергу перекидають здебільшого до десантно-штурмових військ, штурмових полків і морської піхоти. А статичні й механізовані підрозділи ЗСУ поповнюються новими бійцями тільки другою чергою.

Про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Журналістка розповіла, що гвардійці з різних підрозділів переказували, що НГУ комплектується "за залишковим принципом", і спитала, чи можна це вирівняти.

"Є певні питання до цього, але не думаю, що прямо за залишковим принципом усе відбувається. Дійсно, в першу чергу комплектуються десантно-штурмові війська, морська піхота, штурмові полки. А вже більш статичні підрозділи, механізовані, і ми — комплектуємося другою чергою", — розповів він.

Півненко визнав, що "трапляються різні люди", але варто враховувати те, що й мобілізаційний ресурс "вже не такий, як у 2022 році".

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Також командувавч НГУ розповів, що українська армія зараз "тримається на мобілізованих" — їх до 80%. Але на тлі цього в армії відчувається дефіцит грамотних командирів.

Реформа мобілізації: що відомо

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони анонсували оновлення сервісу "Резерв+". Нові функції застосунку обіцяють представити вже на початку червня. Поки що у відомстві не розкривають деталей, але перші анонси мають з’явитися протягом першого тижня літа.

Також раніше Фокус писав, що влада розглядає варіант збільшення грошового забезпечення військових. Зокрема, базові щомісячні виплати можуть підвищити до 30 тисяч гривень.