В Украине мобилизованным могут ограничивать звонки: СМИ узнали причины

Украинцам, которых мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины, могут ограничивать звонки по мобильному телефону. В частности, это связано с вопросами безопасности и противодействия разведке РФ.

Об этом пишет в своем материале издание Texty.org.ua

Журналисты, которые общались с военнослужащим одного из ТЦК, узнали об ограничениях по использованию связи непосредственно в военных локациях. Военные объясняют этот шаг угрозой из-за российских обстрелов.

"Россияне знают, где размещены учебные центры. Если из одной точки где-то в лесу одновременно будет много мобильных звонков, они сразу вычислят и запустят ракету", — объясняет собеседник издания.

Также военнослужащие ТЦК рассказали, когда у мобилизованного могут забрать телефон. Как говорят в ТЦК, на это есть несколько других причин.

"Когда человека задерживают из-за того, что он в розыске, у него забирают телефон или сразу, или на входе в здание ТЦК. Но это касается "буйных и неадекватных". Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, задержанные начинают вызывать полицию из-за "незаконного удержания". Далее приезжает наряд. Возможно, даже тот же, что привез его в ТЦК. Полицейские должны проверить, все ли в порядке, документально оформить вызов. Некоторые вызывают скорую помощь. Каждый раз, как она приезжает, должен официально получить документ, почему не госпитализировала человека. Работники ТЦК должны доказать, что вызов безосновательный", — говорит представитель ТЦК.

Відео дня

Реформа украинской армии: что известно

Напомним, что в Министерстве обороны анонсировали обновление сервиса "Резерв+". Новые функции приложения обещают представить уже в начале июня. Пока в ведомстве не раскрывают деталей, но первые анонсы должны появиться в течение первой недели лета.

Как сообщало издание "Украинская правда", в Украине готовят масштабные изменения в сфере военной службы. Они будут касаться не только возможного повышения выплат военным, но и новых условий прохождения службы.

Новые контракты для военных могут предусматривать гарантированную демобилизацию для мобилизованных и отсрочку от повторного призыва. Для действующих контрактников также планируют ввести возможность перезаключить соглашения с государством на новых условиях.