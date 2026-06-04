В Україні мобілізованим можуть обмежувати дзвінки: ЗМІ дізналися причини

Українцям, яких мобілізовують до лав Збройних сил України, можуть обмежувати дзвінки по мобільному телефону. Зокрема, це пов'язано з питаннями безпеки та протидії розвідці РФ.

Про це пише у своєму матеріалі видання Texty.org.ua

Журналісти, які спілкувалися з військовослужбовцем одного з ТЦК, дізналися про обмеження щодо використання зв'язку безпосередньо у військових локаціях. Військові пояснюють цей крок загрозою через російські обстріли.

"Росіяни знають, де розміщені навчальні центри. Якщо з однієї точки десь у лісі одночасно буде багато мобільних дзвінків, вони одразу вичислять і запустять ракету", — пояснює співрозмовник видання.

Також військовослужбовці ТЦК розповіли, коли у мобілізованого можуть забрати телефон. Як кажуть у ТЦК, на це є кілька інших причин.

"Коли людину затримують через те, що вона в розшуку, у неї забирають телефон або одразу, або на вході в будівлю ТЦК. Але це стосується "буйних і неадекватів. Це відбувається з кількох причин. По-перше, затримані починають викликати поліцію через "незаконне утримання". Далі приїжджає наряд. Можливо, навіть той самий, що привіз його в ТЦК. Поліцейські мусять перевірити, чи все в порядку, документально оформити виклик. Дехто викликає швидку допомогу. Щоразу, як вона приїжджає, мусить офіційно отримати документ, чому не госпіталізувала людину. Працівники ТЦК мають довести, що виклик безпідставний", — каже представник ТЦК.

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Реформа української армії: що відомо

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони анонсували оновлення сервісу "Резерв+". Нові функції застосунку обіцяють представити вже на початку червня. Поки що у відомстві не розкривають деталей, але перші анонси мають з’явитися протягом першого тижня літа.

Як повідомляло видання "Українська правда", в Україні готують масштабні зміни у сфері військової служби. Вони стосуватимуться не лише можливого підвищення виплат військовим, а й нових умов проходження служби.

Нові контракти для військових можуть передбачати гарантовану демобілізацію для мобілізованих та відстрочку від повторного призову. Для чинних контрактників також планують запровадити можливість переукласти угоди з державою на нових умовах.