Украинцы с тремя детьми могут потерять право на отсрочку: появилась новая петиция

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция с призывом отменить право на отсрочку от мобилизации и освобождение от службы для мужчин, имеющих на иждивении троих и более детей. Сбор подписей начался 4 августа 2026 года.

Петиция опубликована под номером №41/010443-26эп.

Автор обращения просит Кабинет Министров разработать законопроект, предусматривающий исключение из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нормы об отсрочке для мужчин, имеющих троих и более детей, а также отменить соответствующее основание для увольнения с военной службы во время военного положения.

В тексте петиции отмечается, что действующее законодательство создает разное правовое положение для родителей в зависимости от количества детей. Автор считает, что автоматическая отсрочка исключительно из-за наличия троих детей не учитывает реальное положение семьи и является необоснованной.

Відео дня

"Отец двоих детей не менее нужен своей семье, чем отец троих", — говорится в обращении.

В то же время в петиции предлагается сохранить право на отсрочку и освобождение от военной службы для лиц, самостоятельно воспитывающих детей, имеющих ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, являются единственными законными представителями детей или имеют другие предусмотренные законом обстоятельства, при которых дети могут остаться без надлежащего ухода.

Кроме того, автор просит после принятия законодательных изменений привести в соответствие с ними постановление Кабинета Министров № 560 от 16 мая 2024 года и другие нормативно-правовые акты. На момент публикации петиция собрала 2 подписи из необходимых 25 тысяч, а до завершения сбора осталось 92 дня.

Ранее юрист Николай Сиренко пояснял, что предприятия не могут сразу оформить бронирование для нового сотрудника после увольнения предыдущего. Причина в том, что информация об отмене бронирования в системе "Дия" обновляется в течение двух суток.

В то же время военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что примерно 7 % мобилизованных украинцев имеют законное право на отсрочку, но из-за ошибок при мобилизации всё равно попадают в армию. По её словам, это создает дополнительную нагрузку на систему и приводит к значительным финансовым потерям.