Правительство просят расширить отсрочку для родителей несовершеннолетних: кого могут мобилизовать вместо них

На портале Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с призывом изменить приоритеты мобилизации. Автор предлагает в первую очередь мобилизовать забронированных лиц, которые уже сдавали военную присягу и имеют военный опыт, а также сохранить отсрочку для родителей несовершеннолетних детей.

Об этом говорится в тексте петиции № 41/010462-26эп.

Автор петиции предлагает в первую очередь мобилизовать резервистов, ранее принесших военную присягу, в частности бывших сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, а также людей с военной специальностью или опытом службы.

В петиции отмечается, что наличие военной подготовки и присяги на верность народу Украины должно быть решающим фактором при привлечении к защите государства. Также предлагается сохранить и расширить гарантии бронирования или отсрочки для военнообязанных, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей.

Текст петиции Фото: Скриншот

Автор просит пересмотреть критерии призыва для граждан, сдававших военную присягу, а также обеспечить первоочередной призыв лиц с военно-учетными специальностями и опытом службы перед теми, чье отсутствие в семье критически сказывается на содержании и воспитании детей.

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Речь идет, в частности, о бывших сотрудниках силовых структур, правоохранительных органов и других лицах, имеющих военную подготовку или проходивших службу.

Сбор подписей под петицией начался 5 августа 2026 года. На момент публикации она собрала 494 подписи из необходимых 25 тысяч; до окончания сбора осталось 91 день.

Напомним, ранее на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция с призывом отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, имеющих троих и более детей. Автор обращения предлагает исключить соответствующую норму из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", считая, что она создает неравные условия для родителей в зависимости от количества детей. В то же время в петиции предлагается сохранить отсрочку для тех, кто самостоятельно воспитывает детей, имеет ребенка с инвалидностью или другие предусмотренные законом основания.

Ранее юрист Николай Сиренко рассказывал, что предприятия не могут сразу забронировать нового работника после увольнения предыдущего. По его словам, это связано с тем, что данные об отмене бронирования в системе "Дия" обновляются в течение двух дней.

Кроме того, военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что около 7 % мобилизованных украинцев имеют законное право на отсрочку, однако из-за ошибок при мобилизации все равно попадают в армию. Она отмечала, что такие случаи создают дополнительную нагрузку на систему и приводят к значительным финансовым затратам.