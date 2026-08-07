Бронирование артистов: певцам, актерам и ведущим предлагают отменить защиту от мобилизации

В Украине зарегистрировали петицию с призывом отменить бронирование для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других работников шоу-бизнеса.

Об этом говорится в тексте петиции № 41/010470-26эп на сайте Кабинета Министров Украины.

Автор петиции считает, что деятельность в сфере культуры, искусства, шоу-бизнеса, а также концертная и развлекательная деятельность не должны служить самостоятельным основанием для освобождения военнообязанных от призыва. По его мнению, профессия или популярность не должны давать преимуществ при мобилизации.

В петиции предлагается внести изменения в статью 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", постановление Кабинета Министров № 76 и приказ Министерства культуры № 67. Также автор призывает пересмотреть решение о присвоении статуса критически важных предприятий в сфере культуры и искусства, если их деятельность носит творческий, концертный, гастрольный, развлекательный или коммерческий характер.

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Текст петиции Фото: Скриншот

Отдельно предлагается сохранить возможность бронирования для технических специалистов, которые непосредственно и незаменимо обеспечивают эвакуацию музейных фондов, сохранность особо ценных культурных объектов, проведение аварийно-спасательных работ или обслуживание специальных хранилищ.

Автор также предлагает не считать основаниями для бронирования государственные и почетные звания, популярность, участие в благотворительных концертах, гастроли, культурную дипломатию, сбор средств для Сил обороны, информационные кампании и членство в творческих союзах.

На момент публикации петиция собрала 380 подписей из необходимых 25 тысяч. До окончания сбора подписей осталось 91 день.

Напомним, ранее на сайте Кабинета Министров Украины была зарегистрирована петиция с призывом пересмотреть порядок мобилизации граждан, находящихся в резерве. Автор предлагает в первую очередь привлекать к службе людей с военным опытом и тех, кто ранее принимал военную присягу, а также сохранить отсрочку для родителей несовершеннолетних детей.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова отмечала, что около 7 % мобилизованных украинцев имеют законные основания для отсрочки, но из-за ошибок при призыве всё равно попадают в армию. По её словам, такие ситуации создают дополнительную нагрузку на систему и приводят к значительным финансовым затратам.