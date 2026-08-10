Женщин без детей предлагают обязать проходить военную службу: зарегистрировали петицию

На сайте Кабинета министров зарегистрирована петиция, в которой предлагается распространить военную обязанность на трудоспособных женщин без детей. Автор обращения считает, что это позволит увеличить мобилизационный ресурс.

Об этом стало известно из текста петиции № 41/010515-26эп на сайте правительства.

В петиции предлагается сохранить исключения для женщин, у которых имеются медицинские или иные законные основания для отсрочки.

Автор петиции отмечает, что уже более четырёх лет украинские мужчины несут основную тяжесть войны. По его мнению, введение воинской обязанности для трудоспособных женщин без детей позволит более равномерно распределить обязанности по защите государства.

Текст петиции Фото: Скриншот

В то же время в петиции предлагается сохранить особую защиту для женщин, воспитывающих детей. Автор считает, что они играют важную роль в рождении и воспитании будущего Украины.

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"Такое решение будет способствовать более справедливому распределению обязанностей по защите государства и позволит увеличить мобилизационный ресурс", — говорится в петиции.

Петиция была зарегистрирована 10 августа. Сбор подписей продлится 92 дня, а для рассмотрения обращения необходимо 25 тысяч подписей.

Ранее в Украине была зарегистрирована петиция, в которой предлагается отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других представителей шоу-бизнеса. Автор обращения считает, что профессия, популярность или работа в сфере культуры не должны сами по себе служить основанием для освобождения от мобилизации.

Кроме того, на сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция об изменении порядка мобилизации граждан, включенных в резерв. Ее автор предлагает в первую очередь призывать людей с военным опытом и тех, кто уже принимал военную присягу. В то же время она призывает сохранить отсрочку для родителей несовершеннолетних детей.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее заявляла, что около 7 % мобилизованных украинцев имеют законное право на отсрочку, но из-за ошибок при призыве всё равно попадают в армию. По её словам, такие ситуации создают дополнительную нагрузку на систему и приводят к значительным финансовым затратам.