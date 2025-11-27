"Укрзалізниця" змінює графік руху поїздів між Києвом і Львовом: деталі

У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, "Укрзалізниця" вводить тактовий рух між Києвом і Львовом.

Це означає, що поїзди на маршруті Київ — Львів — Київ ходитимуть щогодини, пояснили в компанії.

За інформацією "Укрзалізниці", більшість поїздів курсуватимуть цілий рік із кількома винятками для "позапікового" періоду.

Що таке "тактовий рух"

Тактовий рух — це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини).

Подібні графіки характерні для Німеччини, Австрії, Нідерландів та інших країн Європи з розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express.

"Така система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана — поїзди вирушають щогодини в той самий час, а розклад легко запам'ятати. Для залізниці модель зручна тим, що дає змогу рівномірно розподілити пасажиропотік упродовж доби та мінімізувати пікові навантаження", — йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Раніше компанія спростувала припинення сполучення з деякими прифронтовими регіонами. В УЗ запевнили, що залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областю не припиняється, незважаючи на непросту ситуацію і ризики постійних обстрілів.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповідали, чому пасажирам неможливо купити квитки на поїзди. При цьому з 1 серпня квитки на деякі напрямки в Укрзалізниці почали продавати тільки через "Дія.Підпис".

Раніше також повідомлялося, як перекупники обходять систему "Укрзалізниці" і наживаються на пасажирах.