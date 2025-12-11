За комфорт придется платить: в "Укрзалізниці" раскрыли, какие есть нюансы бесплатных поездок

Бесплатные поездки в рамках программы "УЗ-3000" от "Укрзалізниці" имеют свои нюансы: стало известно, придется ли платить за постель, чай и кофе.

Программа "УЗ-3000", которая начала действовать уже на днях и дает украинцам возможность бесплатно путешествовать на расстояние до 3000 км в непиковые часы, имеет определенные нюансы, и за кое-что во время поездок пассажирам таки придется заплатить. Об этом рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Олег Головащенко в интервью Укринформу, обнародованном 10 декабря.

Чиновник пояснил, что бесплатный билет по программе не означает предоставление постели, кофе или чая пассажиру бесплатно. За это придется доплатить, если человек хочет получить дополнительную услугу.

"Мы можем выбрать первое нижнее место, выбираем в стоимость билета 0 гривен. Далее мы регистрируемся. Здесь нужно обратить внимание. Чтобы билет был бесплатный, вы должны учесть, что постель, чай и кофе не предоставляются бесплатно", — отметил Головащенко.

То есть чай, кофе и постель не предоставляются бесплатно к поездкам, предусмотренным программой "УЗ-3000".

Кроме того, как пояснил Головащенко, если добавить в приложение детей в возрасте от 5 лет, то они также получат собственные 3000 километров на поездки по железной дороге. В приложение автоматически подтянутся дети, добавленные в "Дію".

Что известно о программе "УЗ-3000" от "Укрзалізниці"

Генеральный директор компании Александр Перцовский 3 декабря в эфире "Мы-Украина" рассказал, что программа "УЗ-3000" стартует уже 5 декабря: именно в тот день первые пассажирские поезда по программе отправятся в путь. По его словам, эта возможность означает, что родственники смогут навестить близких у линии фронта, а жители прифронтовых городов смогут переехать в другие области на зимний период.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в ноябре сообщала, что программа "УЗ-3000" будет действовать в течение четырех месяцев.

Также Фокус выяснял, на какие маршруты будут доступны бесплатные билеты "Укрзалізниці" и как их можно получить.