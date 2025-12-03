Бесплатные билеты "Укрзализныци": когда стартует программа и куда можно поехать (видео)

Генеральный директор компании Александр Перцовский отметил, что старт программы запланирован на 10:00 3 декабря. Первые пассажирские поезда в рамках "УЗ-3000" поедут уже 5 декабря.

Перцовский отметил в эфире "Мы-Украина", что для пользования услугой важно обновить приложение "Укрзализныци" и добавил, что программа не требует никаких дополнительных бюджетных расходов, ведь правительство вместе с железной дорогой заложило компенсаторы, которые позволяют профинансировать ее собственными ресурсами.

Перцовский рассказал об "УЗ-3000"

Первые рейсы в рамках программы поедут уже 5 декабря, потому что людям надо дать время, чтобы купить билеты и выбрать даты.

Программа "УЗ-3000" дает украинцам возможность бесплатно путешествовать на расстояние до 3000 км в непиковые часы и сначала будет действовать на направлениях прифронтовых регионов.

Відео дня

Украинцам объяснили, что это даст возможность:

семьям — навестить близких у линии фронта;

жителям прифронтовых громад — переехать на зимний период в другие регионы.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время брифинга по случаю запуска первого этапа программы "3000 км по Украине" отметил, что ее фокус — на тех, кто в этом действительно нуждается. То есть в программу не входит так называемый "премиум-сегмент".

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что "УЗ-3000" будет действовать в течение четырех месяцев. Она не будет финансироваться из примерно 13 миллиардов гривен, которые правительство выделило на поддержку "Укрзализныци".

Также Фокус рассказывал, как получить бесплатные билеты на "Укрзализныцю" и какие направления доступны.