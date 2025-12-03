Безкоштовні квитки "Укрзалізниці": коли стартує програма та куди можна поїхати (відео)

Генеральний директор компанії Олександр Перцовський наголосив, що старт програми запланований на 10:00 3 грудня. Перші пасажирські потяги в межах "УЗ-3000" поїдуть вже 5 грудня.

Перцовський наголосив в ефірі "Ми-Україна", що для користування послугою важливо оновити застосунок "Укрзалізниці" і додав, що програма не потребує жодних додаткових бюджетних витрат, адже уряд разом із залізницею заклав компенсатори, які дозволяють профінансувати її власними ресурсами.

Перцовський розповів про "УЗ-3000"

Перші рейси в рамках програми поїдуть вже 5 грудня, бо людям треба дати час, щоб купити квитки та обрати дати.

Програма "УЗ-3000" дає українцям можливість безкоштовно подорожувати на відстань до 3000 км у непікові години та спершу діятиме на напрямках прифронтових регіонів.

Українцям пояснили, що це дасть можливість:

родинам — відвідати близьких біля лінії фронту;

мешканцям прифронтових громад — переїхати на зимовий період в інші регіони.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми "3000 км Україною" зауважив, що її фокус — на тих, хто цього дійсно потребує. Тобто до програми не входить так званий "преміум-сегмент".

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що "УЗ-3000" буде діяти впродовж чотирьох місяців. Вона не буде фінансуватись з приблизно 13 мільярдів гривень, які уряд виділив на підтримку "Укрзалізниці".

