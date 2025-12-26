Учителям увеличат зарплаты уже с 1 января: правительство приняло решение

Кабинет министров принял решение о повышении зарплат для учителей. Повышение произойдет уже с 1 января.

Ставка учителей будет поднята на 30%. Об этом сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Надо конечно больше, но наконец хоть что-то", — подчеркнул нардеп.

Официально правительство или премьер-министр Юлия Свириденко не сообщали о повышении зарплат учителям.

Повышение зарплаты учителям — что известно

Ранее в эфире Фокуса народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что впервые за всю историю Украины существенно удалось поднять зарплату учителям. По его словам, с первого сентября люди уже получают минимальную заработную плату учителя в два с половиной раза большую, чем минимальная заработная плата в Украине.

Відео дня

В октябре нардеп "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что с начала 2026 года украинские учителя получат существенное повышение зарплат — минимальная "минималка" вырастет на 50%, а средний педагог сможет зарабатывать около 30 тысяч гривен в месяц.

При этом уже с октября 2025-го были введены ежемесячные доплаты для педагогов, работающих в прифронтовых регионах.

В октябре Верховная Рада поддержала ряд правок в госбюджет на 2026-й год, в том числе о повышении зарплат преподавателям и научно-педагогическим работникам университетов. По словам инициатора правок Сергея Бабака, есть два варианта повышения зарплат — на 30% с января и еще на 20% с сентября, как предложил Кабинет министров к первому чтению, или на 30% с января, а с первого сентября — зарплата на уровне трех минимальных заработных плат, как я предложил правкой.

Ранее сообщалось, как менялась средняя зарплата педагогов за последние годы.