Выплаты заметно растут: как менялась средняя зарплата педагогов за последние годы (инфографика)

В 2026 году в Украине впервые за долгий период планируется значительное повышение зарплат учителей. Согласно проекту государственного бюджета, педагогам обещают увеличить заработную плату на 50% в два этапа: на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября.

На сегодняшний день учителя получают только доплаты к основной зарплате: с января 2025 года доплата составила 1 тысячу гривен, а с сентября она выросла до 2 тысяч. Об этом говорится в материале издания "Слово і діло".

Для сравнения, средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года достигла почти 23,5 тысячи гривен, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2024-го, в то время как зарплаты педагогов увеличились лишь на 13%.

Как менялась средняя зарплата педагогов за последние годы

Анализ последних шести лет показывает, что зарплаты учителей стабильно отставали от средней по экономике. В первом квартале 2019 года педагоги зарабатывали в среднем 7,4 тысячи гривен, тогда как средняя зарплата по стране составляла 9,6 тысячи. В течение года зарплата учителей колебалась, но оставалась ниже средней по экономике, которая к концу 2019-го достигла 10,7 тысячи гривен.

В 2020 году средняя зарплата работников образования постепенно росла: от 8,4 тысячи в первом квартале до 10,2 тысячи в четвертом, однако средний доход по стране был заметно выше — от 11 до 12,8 тысячи гривен.

В 2021–2022 годах разрыв между зарплатами педагогов и средним уровнем по экономике сохранялся. Так, в 2022 году в четвертом квартале средняя зарплата учителей составила 13,4 тысячи гривен при 16,5 тысячи по стране.

В 2023 году разрыв стал еще более заметным: первый квартал показал 11,1 тысячи гривен у педагогов при 15,4 тысячи в среднем по стране. Последующие кварталы ситуация оставалась схожей: зарплата учителей колебалась от 12,2 до 13,5 тысячи, тогда как средняя по экономике достигала почти 19,2 тысячи гривен.

В 2024 году рост зарплат педагогов также не догонял средний уровень по стране. В четвертом квартале 2024 года средняя зарплата учителей достигла 16,5 тысячи гривен, в то время как средняя по экономике составляла 24,2 тысячи.

Напомним, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако повышение зарплат пока не предусмотрено. В государственном бюджете отсутствуют ресурсы для выполнения статьи 61 закона "Об образовании", предусматривающей установление должностного оклада учителя самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат.

Также с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.