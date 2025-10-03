Виплати помітно зростають: як змінювалася середня зарплата педагогів за останні роки (інфографіка)

У 2026 році в Україні вперше за довгий період планується значне підвищення зарплат вчителів. Згідно з проєктом державного бюджету, освітянам обіцяють збільшити заробітну плату на 50% у два етапи: на 30% з 1 січня і ще на 20% з 1 вересня.

На сьогодні вчителі отримують тільки доплати до основної зарплати: із січня 2025 року доплата становила 1 тисячу гривень, а з вересня вона зросла до 2 тисяч. Про це йдеться в матеріалі видання "Слово і діло".

Для порівняння, середня зарплата в Україні в першому кварталі 2025 року сягнула майже 23,5 тисячі гривень, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2024-го, тоді як зарплати освітян збільшилися лише на 13%.

Як змінювалася середня зарплата педагогів за останні роки

Аналіз останніх шести років показує, що зарплати вчителів стабільно відставали від середньої по економіці. У першому кварталі 2019 року педагоги заробляли в середньому 7,4 тисячі гривень, тоді як середня зарплата по країні становила 9,6 тисячі. Упродовж року зарплата вчителів коливалася, але залишалася нижчою за середню по економіці, яка до кінця 2019-го сягнула 10,7 тисячі гривень.

2020 року середня зарплата освітян поступово зростала: від 8,4 тисячі в першому кварталі до 10,2 тисячі в четвертому, проте середній дохід по країні був помітно вищим — від 11 до 12,8 тисячі гривень.

У 2021-2022 роках розрив між зарплатами освітян і середнім рівнем по економіці зберігався. Так, у 2022 році в четвертому кварталі середня зарплата вчителів становила 13,4 тисячі гривень за 16,5 тисячі по країні.

У 2023 році розрив став ще помітнішим: перший квартал показав 11,1 тисячі гривень у педагогів при 15,4 тисячі в середньому по країні. Наступні квартали ситуація залишалася схожою: зарплата вчителів коливалася від 12,2 до 13,5 тисячі, тоді як середня по економіці сягала майже 19,2 тисячі гривень.

У 2024 році зростання зарплат педагогів також не наздоганяло середній рівень по країні. У четвертому кварталі 2024 року середня зарплата вчителів сягнула 16,5 тисячі гривень, тоді як середня по економіці становила 24,2 тисячі.

Нагадаємо, у 2026 році українським вчителям збережеться надбавка в розмірі 2 тисячі гривень, однак підвищення зарплат поки що не передбачено. У державному бюджеті відсутні ресурси для виконання статті 61 закону "Про освіту", яка передбачає встановлення посадового окладу вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних зарплат.

Також з 1 вересня в Україні вдвічі збільшиться розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Однак навіть з урахуванням цієї надбавки зарплата педагогів залишається однією з найнижчих у країні.