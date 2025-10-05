Некоторые учителя в Украине будут получать ежемесячную доплату: кого это касается

Правительство усиливает поддержку педагогов, которые продолжают учить детей даже в опасных условиях. Уже с октября часть педагогов получит дополнительные выплаты, а в следующем году запланировано существенное повышение зарплат.

Правительство приняло решение о введении ежемесячной доплаты для педагогов, работающих в прифронтовых регионах. Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, учителя из 84 общин Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей будут получать ежемесячную надбавку в размере 4000 гривен после уплаты налогов.

"Отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение приняли на заседании Правительства. Оно касается 25 тысяч учителей, работающих в 84 общинах", — отметила Свириденко.

Средства будут начислены уже в октябре — за период с 1 сентября 2025 года.

Также министр сообщила, что в госбюджете на 2026 год заложено повышение заработных плат педагогических работников на 50%.

Свириденко рассказала об этих инициативах во время встречи с учителями — финалистами национальной премии *Global Teacher Prize Ukraine*.

"То, что наши учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов, — это пример большой ответственности и любви к своему делу. Задача Правительства — быть рядом и поддерживать", — подчеркнула она.

Напомним, 1 октября в Украине отмечают день учителя. Фокус рассказал о главном празднике украинских учителей, а также об уже устоявшихся традициях чествования преподавателей.

В частности, с начала 2026 года украинские учителя получат существенное повышение зарплат — минимальная "минималка" вырастет на 50%, а средний педагог сможет зарабатывать около 30 тысяч гривен в месяц.